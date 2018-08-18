Бетонный инвестор нервничает, понять можно...
Рубль, даже новость про сфифт не спасает (не будут отключать)
Рос. бумаги и индексы валяться без устали...бежит инвестор, бежит
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:54
По поводу вывоза семей это вброс чтобы посеять панику. Гибридная война. Думаете агрессор великий гуманист, что будет переживать о нескольких десятках человек, которым, к тому же, не угрожает прямая опасность?
Вопрос только в авторстве вброса. Это может быть как Россия для дестабилизации ситуации, так и политические оппоненты внутри страны.
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:08
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нйт вроде раньше во вбросах замечен не был
но мы всегда вам благодарны за вашу бесценную аналитику
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На курс не смотрите. Сегодня один, завтра другой. Нужно смотреть на причины, которые двигают курсом. В данный момент это паника и сезонность. Экономически обоснованный курс, если не будет черных лебедей, мы увидим в апреле.
Цены инерционные. Люди в бетоне более спокойны, чем люди в гривне и не побегут сливать с существенным дисконтом из-за новостного фона.
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:15
конечно более спокойные, просто продали и вывели $, пока в киеве 2к$/м кв
Востаннє редагувалось Феодал в Вів 18 січ, 2022 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков. При этом некоторые интересные варианты, которые были в избранном, за последнюю неделю исчезли. Может люди позакрывали сделки, может поснимали с продажи.
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:20
Білорусія разом з Московією проводить "спільні військові маневри". Термін закінчення - до 20 лютого.
Якщо до 1 березня війни не буде - потім її ймовірність зменшиться.
Я зараз нічого не купляв би з нерухомості в Україні. Зачекав би пару місяців)))
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:21
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