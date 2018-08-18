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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9321932293239324

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 146
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:БудетТолькоДаражать
Особенно облигации Таряна


Бетонный инвестор нервничает, понять можно...
Рубль, даже новость про сфифт не спасает (не будут отключать)
Рос. бумаги и индексы валяться без устали...бежит инвестор, бежит
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:54

По поводу вывоза семей это вброс чтобы посеять панику. Гибридная война. Думаете агрессор великий гуманист, что будет переживать о нескольких десятках человек, которым, к тому же, не угрожает прямая опасность?
Вопрос только в авторстве вброса. Это может быть как Россия для дестабилизации ситуации, так и политические оппоненты внутри страны.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:По поводу вывоза семей это вброс чтобы посеять панику. Гибридная война. Думаете агрессор великий гуманист, что будет переживать о нескольких десятках человек, которым, к тому же, не угрожает прямая опасность?
Вопрос только в авторстве вброса. Это может быть как Россия для дестабилизации ситуации, так и политические оппоненты внутри страны.
Зображення

нйт вроде раньше во вбросах замечен не был
но мы всегда вам благодарны за вашу бесценную аналитику
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Шутки шутками, но когда курс быстро растет, отбивая желание покупать прямо сейчас, а цены не падают, риски скатиться в стагнацию становятся не рисками, а данностью.

На курс не смотрите. Сегодня один, завтра другой. Нужно смотреть на причины, которые двигают курсом. В данный момент это паника и сезонность. Экономически обоснованный курс, если не будет черных лебедей, мы увидим в апреле.
Цены инерционные. Люди в бетоне более спокойны, чем люди в гривне и не побегут сливать с существенным дисконтом из-за новостного фона.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:15

  Vlad442 написав:
  sequence написав:Шутки шутками, но когда курс быстро растет, отбивая желание покупать прямо сейчас, а цены не падают, риски скатиться в стагнацию становятся не рисками, а данностью.

На курс не смотрите. Сегодня один, завтра другой. Нужно смотреть на причины, которые двигают курсом. В данный момент это паника и сезонность. Экономически обоснованный курс, если не будет черных лебедей, мы увидим в апреле.
Цены инерционные. Люди в бетоне более спокойны, чем люди в гривне и не побегут сливать с существенным дисконтом из-за новостного фона.

конечно более спокойные, просто продали и вывели $, пока в киеве 2к$/м кв :)
Востаннє редагувалось Феодал в Вів 18 січ, 2022 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков. При этом некоторые интересные варианты, которые были в избранном, за последнюю неделю исчезли. Может люди позакрывали сделки, может поснимали с продажи.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:20

  Vlad442 написав:Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков.


Білорусія разом з Московією проводить "спільні військові маневри". Термін закінчення - до 20 лютого.
Якщо до 1 березня війни не буде - потім її ймовірність зменшиться.
https://censor.net/ua/photo_news/331055 ... bliky_foto

Я зараз нічого не купляв би з нерухомості в Україні. Зачекав би пару місяців)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:21

  Vlad442 написав:Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков. При этом некоторые интересные варианты, которые были в избранном, за последнюю неделю исчезли. Может люди позакрывали сделки, может поснимали с продажи.


Влад, а когда стал заметен спад интереса ?
Ноябрь ил декабрь ?
baraka
 
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