Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По поводу вывоза семей это вброс чтобы посеять панику. Гибридная война. Думаете агрессор великий гуманист, что будет переживать о нескольких десятках человек, которым, к тому же, не угрожает прямая опасность? Вопрос только в авторстве вброса. Это может быть как Россия для дестабилизации ситуации, так и политические оппоненты внутри страны.
Vlad442 написав:По поводу вывоза семей это вброс чтобы посеять панику. Гибридная война. Думаете агрессор великий гуманист, что будет переживать о нескольких десятках человек, которым, к тому же, не угрожает прямая опасность? Вопрос только в авторстве вброса. Это может быть как Россия для дестабилизации ситуации, так и политические оппоненты внутри страны.
нйт вроде раньше во вбросах замечен не был но мы всегда вам благодарны за вашу бесценную аналитику
sequence написав:Шутки шутками, но когда курс быстро растет, отбивая желание покупать прямо сейчас, а цены не падают, риски скатиться в стагнацию становятся не рисками, а данностью.
На курс не смотрите. Сегодня один, завтра другой. Нужно смотреть на причины, которые двигают курсом. В данный момент это паника и сезонность. Экономически обоснованный курс, если не будет черных лебедей, мы увидим в апреле. Цены инерционные. Люди в бетоне более спокойны, чем люди в гривне и не побегут сливать с существенным дисконтом из-за новостного фона.
sequence написав:Шутки шутками, но когда курс быстро растет, отбивая желание покупать прямо сейчас, а цены не падают, риски скатиться в стагнацию становятся не рисками, а данностью.
На курс не смотрите. Сегодня один, завтра другой. Нужно смотреть на причины, которые двигают курсом. В данный момент это паника и сезонность. Экономически обоснованный курс, если не будет черных лебедей, мы увидим в апреле. Цены инерционные. Люди в бетоне более спокойны, чем люди в гривне и не побегут сливать с существенным дисконтом из-за новостного фона.
конечно более спокойные, просто продали и вывели $, пока в киеве 2к$/м кв
Востаннє редагувалось Феодал в Вів 18 січ, 2022 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков. При этом некоторые интересные варианты, которые были в избранном, за последнюю неделю исчезли. Может люди позакрывали сделки, может поснимали с продажи.
Влад, а когда стал заметен спад интереса ? Ноябрь ил декабрь ?
Vlad442 написав:Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков. При этом некоторые интересные варианты, которые были в избранном, за последнюю неделю исчезли. Может люди позакрывали сделки, может поснимали с продажи.
нема гривень на платні оголошення на олх, все конвертнули в нікомунепотрібний