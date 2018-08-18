Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков. При этом некоторые интересные варианты, которые были в избранном, за последнюю неделю исчезли. Может люди позакрывали сделки, может поснимали с продажи.
Влад, а когда стал заметен спад интереса ? Ноябрь ил декабрь ?
летом он стал заметен еще, писал уже здесь об этом осенью продал два объекта, так что говорю не с чужих слов
А зачем от ликвидных обьектов избавляться? Поверили графикам или перевложиться?
зы: кстати давно отметил очень возросшее количество покупателей с ближнего востока и кавказа на рынке, по крайней мере в своем сегменте, но как я понимаю их интересуют ликвидные объекты и в жилом тоже и зачастую речь идет о каких то общаках, то ли клановых, то ли семейных - толпами какими то по просмотрам ходят
Так скорее и есть - общаки требуют отмывки, там триллионы неотмытых денег и пока у нас не спрашивают откуда деньги, они тут берут недвигу