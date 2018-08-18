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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9322932393249325

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 146
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
14%
21
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:49

  kingkongovets написав:
baraka написав:
  Vlad442 написав:Рынок продаж стоит. Последние дни ноль звонков. При этом некоторые интересные варианты, которые были в избранном, за последнюю неделю исчезли. Может люди позакрывали сделки, может поснимали с продажи.


Влад, а когда стал заметен спад интереса ?
Ноябрь ил декабрь ?
летом он стал заметен еще, писал уже здесь об этом
осенью продал два объекта, так что говорю не с чужих слов


А зачем от ликвидных обьектов избавляться? Поверили графикам или перевложиться?
зы:
кстати давно отметил очень возросшее количество покупателей с ближнего востока и кавказа на рынке, по крайней мере в своем сегменте, но как я понимаю их интересуют ликвидные объекты и в жилом тоже
и зачастую речь идет о каких то общаках, то ли клановых, то ли семейных - толпами какими то по просмотрам ходят

Так скорее и есть - общаки требуют отмывки, там триллионы неотмытых денег и пока у нас не спрашивают откуда деньги, они тут берут недвигу
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:50

  prodigy написав:
  Sidus написав:
  Frant написав:Я зараз нічого не купляв би з нерухомості в Україні. Зачекав би пару місяців)))

Я бы пару лет - тогда станет ясно есть ли перспектива


перспектива в смысле падения цен?

В смысле не будет ли здесь ДНР или чего-то такого и сохраниться ли вектор на запад. Недвига на стремных териториях не стоит ничего
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рос. фонда просто летит в пропасть, бежит инвестор, бежит...

Ещё и такое...

Сильный ветер сорвал 50-килограммовый крест с купола Софийского собора в центре Киева. ФОТО Источник: https://censor.net/ru/p3310600

Страшно...

Ни чё ребята, всё ОК будет.
Га..рдон сказал что всё ок будет, у него 16 квартир...не кошерно будет
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Як би той хрест 50 кг впав на гордона з висоти софійського собору


Печально это всё.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:Печально это всё.

зато весной 19го всем было акуенно весело
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:14

  Sidus написав:
  Frant написав:Я зараз нічого не купляв би з нерухомості в Україні. Зачекав би пару місяців)))

Я бы пару лет - тогда станет ясно есть ли перспектива


Вы тут спекулянты или кто? :roll:
Спекулянты так не поступают. Когда прозреют даже дураки, то действовать уже будет поздно. Испугались они москальню поганую. Это ваша земля. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:17

  Libo написав:
  Sidus написав:Я бы пару лет - тогда станет ясно есть ли перспектива


Вы тут спекулянты или кто? :roll:
Спекулянты так не поступают. Когда прозреют даже дураки, то действовать уже будет поздно. Испугались они москальню поганую. Это ваша земля. :?

Спекули - в первую очередь будут наказны за жадность :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:20

  Феодал написав:Спекули - в первую очередь будут наказны за жадность :D


Посмотрим, спекули или дристуны-паникёры. :roll:
Libo
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