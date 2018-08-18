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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:12
Frant написав:
А що буде через місяць - невідомо. Скажений московитський цар думає, як би розважитись)))
Говоришь как типичный подкаблучник. Аж стыдно за тебя. Перелякався скаженого московитського царя. А еще педагог! Таких же дристунов где-то воспитывает. Ужас.
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Libo
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