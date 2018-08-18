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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9323932493259326

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 147
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:27

  UA написав:
  flyman написав:Щось ремонт аірмакса затягнувся.
Поки він іде, КРЖН тримається.

Индекс AirMaxComposite самый точный индикатор КРЖН
Предположу Максим уже шампанское для новоселья купил


Угу, откроет его под музыку на старом патефоне:
"Киев бомбили
нам объявили
что началася война"
:mrgreen:
Это самый точный индекс.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:55

Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:10

Сержик, через 10 дней ваш выход на КРЖН
https://www.youtube.com/watch?v=FvRn0rF687E
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  #<1 ... 9323932493259326
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