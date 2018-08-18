Угу, откроет его под музыку на старом патефоне:
"Киев бомбили
нам объявили
что началася война"
Это самый точный индекс.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:27
Угу, откроет его под музыку на старом патефоне:
"Киев бомбили
нам объявили
что началася война"
Это самый точный индекс.
Додано: Вів 18 січ, 2022 21:55
Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:10
Сержик, через 10 дней ваш выход на КРЖН
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