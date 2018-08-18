Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
airmax78 написав:Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
Вот оно, свершилось! С сегодняшнего дня цены на КРЖН начинают плавно усыхать
airmax78 написав:Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
Я не успел еще докопать блиндаж и не натянул масксетку на свою зенитку. Запасы консервов, воды и противогазы подготовил. Ща накроет
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 19 січ, 2022 01:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
Вот оно, свершилось! С сегодняшнего дня цены на КРЖН начинают плавно усыхать
Берите круче. "Медленно шевеля губами читаем название ветки" Когда начнется ОБВАЛ нереальных цен на жилье в Киеве? ОБВАЛ! АДНАЗНАЧНА! Бесповоротный и беспощадный! Ветка стартовала 2 сентября 2009 года Настало "Время "Ч"". Максим дал сигнал. Три зеленых свистка. Кто не спрятался - он не виноват. (с) Свершилось. Аминь.