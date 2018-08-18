Угу, откроет его под музыку на старом патефоне:
"Киев бомбили
нам объявили
что началася война"
Это самый точный индекс.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:27
Угу, откроет его под музыку на старом патефоне:
"Киев бомбили
нам объявили
что началася война"
Это самый точный индекс.
Додано: Вів 18 січ, 2022 21:55
Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:10
Сержик, через 10 дней ваш выход на КРЖН
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:39
История жизни никеля - 5 центов.
What would a nickel buy?
В 1950-м году еще за 5 центов можно выпить чашечку кофе. Сейчас $3, и то не везде.
А сколько же будет стоить эта чашечка в 2050-м?!
Так может лучше сейчас его напиться?
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:49
Вот оно, свершилось!
С сегодняшнего дня цены на КРЖН начинают плавно усыхать
Додано: Сер 19 січ, 2022 01:00
Я не успел еще докопать блиндаж и не натянул масксетку на свою зенитку.
Запасы консервов, воды и противогазы подготовил.
Ща накроет
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 19 січ, 2022 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 січ, 2022 01:04
Почитай (если читать умеешь) О.Генри.
В начале прошлого века зарплата в НЙ была 5 долларов в неделю.
И ничего страшного не произощло. Как-то планета крутится.
Додано: Сер 19 січ, 2022 01:12
Берите круче.
"Медленно шевеля губами читаем название ветки"
Когда начнется ОБВАЛ нереальных цен на жилье в Киеве?
ОБВАЛ! АДНАЗНАЧНА!
Бесповоротный и беспощадный!
Ветка стартовала 2 сентября 2009 года
Настало "Время "Ч"".
Максим дал сигнал. Три зеленых свистка.
Кто не спрятался - он не виноват. (с)
Свершилось.
Аминь.
Додано: Сер 19 січ, 2022 06:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Максим балабол и пустомеля
Додано: Сер 19 січ, 2022 07:08
Таких тут 90%. "Успішних" та "долярчикуватих" в Інтернеті.
В реалі успіх зводиться до купівлі смарт-конурки за двадцятку в Єпенях облцентра, при тому, що власна сім'я живе вчотирьох в 1к квартирі. І це ще не гірший випадок!
Представники нації селян, шоферів і сантехніків - полюбляють хвалитись видуманими успіхами в Інтернеті.
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Схоже, що активна фаза "дорожаю" - закінчилась.
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