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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9324932593269327>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 147
1. Не вище 900
16%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
14
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
12%
17
8. 1651 - 1800
5%
8
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:27

  UA написав:
  flyman написав:Щось ремонт аірмакса затягнувся.
Поки він іде, КРЖН тримається.

Индекс AirMaxComposite самый точный индикатор КРЖН
Предположу Максим уже шампанское для новоселья купил


Угу, откроет его под музыку на старом патефоне:
"Киев бомбили
нам объявили
что началася война"
:mrgreen:
Это самый точный индекс.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:55

Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:10

Сержик, через 10 дней ваш выход на КРЖН
https://www.youtube.com/watch?v=FvRn0rF687E
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:39

  UA написав:Сержик, через 10 дней ваш выход на КРЖН
https://www.youtube.com/watch?v=FvRn0rF687E


История жизни никеля - 5 центов.

What would a nickel buy?

https://restaurant-ingthroughhistory.co ... ickel-buy/

В 1950-м году еще за 5 центов можно выпить чашечку кофе. Сейчас $3, и то не везде. :?
А сколько же будет стоить эта чашечка в 2050-м?! :roll:
Так может лучше сейчас его напиться? :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:49

  airmax78 написав:Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.

Вот оно, свершилось!
С сегодняшнего дня цены на КРЖН начинают плавно усыхать :oops:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 01:00

  airmax78 написав:Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.


Я не успел еще докопать блиндаж и не натянул масксетку на свою зенитку.
Запасы консервов, воды и противогазы подготовил.
Ща накроет
:mrgreen:
Востаннє редагувалось rjkz в Сер 19 січ, 2022 01:13, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 01:04

  Libo написав:
  UA написав:Сержик, через 10 дней ваш выход на КРЖН
https://www.youtube.com/watch?v=FvRn0rF687E


История жизни никеля - 5 центов.

What would a nickel buy?

https://restaurant-ingthroughhistory.co ... ickel-buy/

В 1950-м году еще за 5 центов можно выпить чашечку кофе. Сейчас $3, и то не везде. :?
А сколько же будет стоить эта чашечка в 2050-м?! :roll:
Так может лучше сейчас его напиться? :lol: :lol: :lol:


Почитай (если читать умеешь) О.Генри.
В начале прошлого века зарплата в НЙ была 5 долларов в неделю.
И ничего страшного не произощло. Как-то планета крутится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 01:12

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Неделю назад я всех предупредил, что у вас считанные дни остались. Теперь все. Я переехал. Усыхаю в говноблоке. Ещё кое-какие недоделки остались, на, максимум, 10 дней работы. После этого кто не спрятался - я не виноват.

Вот оно, свершилось!
С сегодняшнего дня цены на КРЖН начинают плавно усыхать :oops:


Берите круче.
"Медленно шевеля губами читаем название ветки"
Когда начнется ОБВАЛ нереальных цен на жилье в Киеве?
ОБВАЛ! АДНАЗНАЧНА!
Бесповоротный и беспощадный!
Ветка стартовала 2 сентября 2009 года
Настало "Время "Ч"".
Максим дал сигнал. Три зеленых свистка.
Кто не спрятался - он не виноват. (с)
Свершилось.
Аминь.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 06:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максим балабол и пустомеля
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 07:08

  Investor_K написав:Максим балабол и пустомеля

Таких тут 90%. "Успішних" та "долярчикуватих" в Інтернеті.
В реалі успіх зводиться до купівлі смарт-конурки за двадцятку в Єпенях облцентра, при тому, що власна сім'я живе вчотирьох в 1к квартирі. І це ще не гірший випадок!
Представники нації селян, шоферів і сантехніків - полюбляють хвалитись видуманими успіхами в Інтернеті.
_____
Схоже, що активна фаза "дорожаю" - закінчилась.

https://uainfo.org/blognews/1642517536- ... ?_utl_t=vb
Frant
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