Frant написав:
Чому пізно????
Якраз нормально.
Ціни "вторинки" майже підтяглись до рівня 2013 року. Тому запросто і легко можна продати нерухомість з хорошим прибутком.
А що буде через місяць - невідомо. Скажений московитський цар думає, як би розважитись)))
Не буде вторгнення. Психологічна атака. По всьому світі та в Україні.
В мене шеф в Німеччині практично кожен день запитує чи буде війна України з Московією.
Путін веде пропаганду війни щоб замаскувати інші цілі. Поки неясно які.
Московії ця пропаганда шкодить. В очах Німечини Путін явний агресор.
Ситуація тормозне ринок КРН. Далі будемо бачити.