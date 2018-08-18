та толку от той прочности если рядом в окно зайти можно. на террасу дверь металопластик, красиво и не промерзает, нет конденсата
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:53
та толку от той прочности если рядом в окно зайти можно. на террасу дверь металопластик, красиво и не промерзает, нет конденсата
Додано: Суб 22 січ, 2022 04:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 22 січ, 2022 09:31
Так если кто то в окно "заходит и выходит", особенно с грузом, это вполне вероятно привлечет ненужное внимание, а на дверь никто внимания не обратит, скорее всего. В 2004 на улице поймали воров благодаря тому, что случайный свидетель заметил как из окна недостроенного дома выносят газовый котел.
В нашем климате у любой двери желателен холодный тамбур. В этом я лично убедился зимой 2006 с морозами около -30 на протяжении почти двух недель, поскольку такового у меня еще не было. Выводы были сделаны, и когда в сезон 2012-2013 подобная оказия повторилась, никакого негатива сей факт уже не вызвал.
Додано: Суб 22 січ, 2022 09:42
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