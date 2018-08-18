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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9353935493559356

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:53

  drevlyanin написав:
  trololo написав: двери не считал, не знаю как. но блин зря стальные ставил..


А какие ещё могут быть варианты в Украине- дерево, ПВХ, алюминий? Мы ж не в Швейцарии поди живем. Как вариант, две двери в одном проеме: первая прочная, вторая теплая.


та толку от той прочности если рядом в окно зайти можно. на террасу дверь металопластик, красиво и не промерзает, нет конденсата
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 04:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... avku-do-10

так что?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:31

  trololo написав:
  drevlyanin написав:
  trololo написав: двери не считал, не знаю как. но блин зря стальные ставил..


А какие ещё могут быть варианты в Украине- дерево, ПВХ, алюминий? Мы ж не в Швейцарии поди живем. Как вариант, две двери в одном проеме: первая прочная, вторая теплая.


та толку от той прочности если рядом в окно зайти можно. на террасу дверь металопластик, красиво и не промерзает, нет конденсата


Так если кто то в окно "заходит и выходит", особенно с грузом, это вполне вероятно привлечет ненужное внимание, а на дверь никто внимания не обратит, скорее всего. В 2004 на улице поймали воров благодаря тому, что случайный свидетель заметил как из окна недостроенного дома выносят газовый котел.
В нашем климате у любой двери желателен холодный тамбур. В этом я лично убедился зимой 2006 с морозами около -30 на протяжении почти двух недель, поскольку такового у меня еще не было. Выводы были сделаны, и когда в сезон 2012-2013 подобная оказия повторилась, никакого негатива сей факт уже не вызвал.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:42

  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nbu-povysil-uchetnuyu-stavku-do-10

так что?


Х.з. Но ведь в отличии от "цивилизации", так ли сильно у нас ставка ЦБ влияет на жизнь?
Даже в рассее, после введения эскроу счетов в строительстве, подобные движения гораздо более важны.
drevlyanin
 
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