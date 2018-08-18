Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
] может прогнозы зРадиста? смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать... толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)...
кожен 4й киянин купить, рилі?
Да вы же текст читайте, а не только заголовок. Каждый четвертый купит в 2022 из тех, кто вообще планирует купить
может прогнозы зРадиста? смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать... толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)...
Принимать на веру рыловские вбросы могут разве что сами рылы, поскольку в информационном поле, столь сильно искажающем реальность, никто другой не пребывает.
Открываю, читаю "26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року" и задаю вопрос, который не задаешь себе ты - это много, или мало? А сколько было год назад, два, три?..
Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?
Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря
странно, почему то удалили мой пост, вероятно именно поэтому мы не дождались на него комментариев зрадио, но я не гордый - я повторю особенно интересует каменты по поводу выделенного
«За даними наших партнерів ЛУН.Місто, за 2021 р. середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва виросла на понад 26% — з 27 700 грн/кв. м у січні 2021 р. до 35 000 грн/кв. м станом на 1 січня 2022 р. Для порівняння за 2020 р. ріст був на рівні 15%.У порівнянні з груднем 2021 р. ціна зросла лише на 300 грн.»
kingkongovets написав:странно, почему то удалили мой пост, вероятно именно поэтому мы не дождались на него комментариев зрадио, но я не гордый - я повторю особенно интересует каменты по поводу выделенного
«За даними наших партнерів ЛУН.Місто, за 2021 р. середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва виросла на понад 26% — з 27 700 грн/кв. м у січні 2021 р. до 35 000 грн/кв. м станом на 1 січня 2022 р. Для порівняння за 2020 р. ріст був на рівні 15%.У порівнянні з груднем 2021 р. ціна зросла лише на 300 грн.»
Все так, только доллар за 2020-й стал дороже на 19,3% (23,69 -> 28,27). Хоть кто-то из практиков согласился с тем, что первичка в 2020-м подешевела. Будь другом - попробуй объяснить это Фейслессу. У меня не получается. Премного благодарен
kingkongovets написав:странно, почему то удалили мой пост, вероятно именно поэтому мы не дождались на него комментариев зрадио, но я не гордый - я повторю особенно интересует каменты по поводу выделенного
«За даними наших партнерів ЛУН.Місто, за 2021 р. середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва виросла на понад 26% — з 27 700 грн/кв. м у січні 2021 р. до 35 000 грн/кв. м станом на 1 січня 2022 р. Для порівняння за 2020 р. ріст був на рівні 15%.У порівнянні з груднем 2021 р. ціна зросла лише на 300 грн.»
Все так, только доллар за 2020-й стал дороже на 19,3% (23,69 -> 28,27). Хоть кто-то из практиков согласился с тем, что первичка в 2020-м подешевела. Будь другом - попробуй объяснить это Фейслессу. У меня не получается. Премного благодарен
балабол, «информированные профессионалы» из луна доложили о росте на уровне 15% в 2020м, они врут?