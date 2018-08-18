Додано: Суб 22 січ, 2022 19:21

Прохожий написав: flyman написав: kingkongovets написав: Чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року: яке житло вони шукають



https://m.kontrakty.ua/article/191016?f ... 9mwcthpCY0 Чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року: яке житло вони шукають

і що їм заважає? і що їм заважає?

может прогнозы зРадиста?

смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать...

толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)... может прогнозы зРадиста?смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать...толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)...

Принимать на веру рыловские вбросы могут разве что сами рылы, поскольку в информационном поле, столь сильно искажающем реальность, никто другой не пребывает.Открываю, читаю "" и задаю вопрос, который не задаешь себе ты - это много, или мало? А сколько было год назад, два, три?..Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря