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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9359936093619362>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:38

  flyman написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року: яке житло вони шукають

https://m.kontrakty.ua/article/191016?f ... 9mwcthpCY0

]
может прогнозы зРадиста?
смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать...
толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)... :mrgreen:

кожен 4й киянин купить, рилі?

Да вы же текст читайте, а не только заголовок. Каждый четвертый купит в 2022 из тех, кто вообще планирует купить
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:21

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:Чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року: яке житло вони шукають

https://m.kontrakty.ua/article/191016?f ... 9mwcthpCY0

і що їм заважає?

может прогнозы зРадиста?
смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать...
толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)... :mrgreen:


Принимать на веру рыловские вбросы могут разве что сами рылы, поскольку в информационном поле, столь сильно искажающем реальность, никто другой не пребывает.

Открываю, читаю "26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року" и задаю вопрос, который не задаешь себе ты - это много, или мало? А сколько было год назад, два, три?..

Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?

Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:41

  Libo написав:
  kingkongovets написав:
самый топчик в этом отношении - стеклянные соты фк2
маркетологи тренд внедрили - пипл хавает


Во фк2 за отопление плачу в 1,5 раза меньше, чем на Подоле, и температура при этом выше. Когда буду жить там постоянно, придется тепло прикручивать. Занадто. 8)

Гіпроком - всі стіни обшив?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:03

  Frant написав:Гіпроком - всі стіни обшив?


Ничем не обшивал и не буду. Еще не хватало потртить своё жильё всякой дрянью. Мне пох эта "экономия" в ущерб красоте и комфорту.
Гусары денег не берут. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

странно, почему то удалили мой пост, вероятно именно поэтому мы не дождались на него комментариев зрадио, но я не гордый - я повторю
особенно интересует каменты по поводу выделенного

«За даними наших партнерів ЛУН.Місто, за 2021 р. середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва виросла на понад 26% — з 27 700 грн/кв. м у січні 2021 р. до 35 000 грн/кв. м станом на 1 січня 2022 р. Для порівняння за 2020 р. ріст був на рівні 15%.У порівнянні з груднем 2021 р. ціна зросла лише на 300 грн.»

https://3m2.ua/news/rynok-novobudov-kyy ... zibylaipxs
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:42

  kingkongovets написав:странно, почему то удалили мой пост, вероятно именно поэтому мы не дождались на него комментариев зрадио, но я не гордый - я повторю
особенно интересует каменты по поводу выделенного

«За даними наших партнерів ЛУН.Місто, за 2021 р. середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва виросла на понад 26% — з 27 700 грн/кв. м у січні 2021 р. до 35 000 грн/кв. м станом на 1 січня 2022 р. Для порівняння за 2020 р. ріст був на рівні 15%.У порівнянні з груднем 2021 р. ціна зросла лише на 300 грн.»

https://3m2.ua/news/rynok-novobudov-kyy ... zibylaipxs


Все так, только доллар за 2020-й стал дороже на 19,3% (23,69 -> 28,27). Хоть кто-то из практиков согласился с тем, что первичка в 2020-м подешевела. Будь другом - попробуй объяснить это Фейслессу. У меня не получается. Премного благодарен
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:странно, почему то удалили мой пост, вероятно именно поэтому мы не дождались на него комментариев зрадио, но я не гордый - я повторю
особенно интересует каменты по поводу выделенного

«За даними наших партнерів ЛУН.Місто, за 2021 р. середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва виросла на понад 26% — з 27 700 грн/кв. м у січні 2021 р. до 35 000 грн/кв. м станом на 1 січня 2022 р. Для порівняння за 2020 р. ріст був на рівні 15%.У порівнянні з груднем 2021 р. ціна зросла лише на 300 грн.»

https://3m2.ua/news/rynok-novobudov-kyy ... zibylaipxs


Все так, только доллар за 2020-й стал дороже на 19,3% (23,69 -> 28,27). Хоть кто-то из практиков согласился с тем, что первичка в 2020-м подешевела. Будь другом - попробуй объяснить это Фейслессу. У меня не получается. Премного благодарен


балабол, «информированные профессионалы» из луна доложили о росте на уровне 15% в 2020м, они врут?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:55

  kingkongovets написав:
балабол, «информированные профессионалы» из луна доложили о росте на уровне 15% в 2020м, они врут?


Хамло, с тобой же нормально общались. Зачем ты начал бычиться? Ситуация, когда гривневая цена растет, а долларовая - падает, представь себе, встречается в природе
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пришла рассылка от Numbeo. Сомали выше Украины на 15 позиций. А когда-то пугали: "Вы что хотите как в Сомали". Гондурасом тоже пугали, сейчас выше Польши. Зимбабве выше Литвы. Что в мире творится...
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:03

  zРадио написав:Ситуация, когда гривневая цена растет, а долларовая - падает, представь себе, встречается в природе


Так по-твоему в долларах у нас недвижимость упала???!!!
:shock: :shock: :shock:
Libo
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