Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
может прогнозы зРадиста? смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать... толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)...
Принимать на веру рыловские вбросы могут разве что сами рылы, поскольку в информационном поле, столь сильно искажающем реальность, никто другой не пребывает.
Открываю, читаю "26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року" и задаю вопрос, который не задаешь себе ты - это много, или мало? А сколько было год назад, два, три?..
Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?
Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря
ты как блудливый кот нассавший в ботинок хозяину
Я про уровень цен а ты продолжай петь про "космические корабли которые бороздят просторы...большого театра" короче как говорят пеши исчо
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 22 січ, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?
Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря
простым взмахом пера могу сделать 100%
например, поставив вопрос так: "вы бы купили недвигу если бы её стоимость упала в 10 раз ?"
всё, в заголовке статьи можно писать: "все киевляне готовы купить себе ещё недвиги в этом году". Обращаем внимание на слово "готовы", оно дополнительно подчёркивает, что у всех киевлян прямо сейчас есть деньги на покупку квартиры
и да, не важно что где-то там в статье мелким шрифтом будет дополнительное условие - кто ж до него дочитает