zРадио написав:

Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря