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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9360936193629363>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:
балабол, «информированные профессионалы» из луна доложили о росте на уровне 15% в 2020м, они врут?


Хамло, с тобой же нормально общались. Зачем ты начал бычиться? Ситуация, когда гривневая цена растет, а долларовая - падает, представь себе, встречается в природе
ты шо, реально на приколе?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:08

  Libo написав:
  zРадио написав:Ситуация, когда гривневая цена растет, а долларовая - падает, представь себе, встречается в природе


Так по-твоему в долларах у нас недвижимость упала???!!!
:shock: :shock: :shock:


Первичка в 2020-м
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:16

А ось і відповідь що буде на бабалоні замість Акваріума - 117 метрів комплекс


https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 5031754300
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:43

  Унуноктий написав:За 2021 рік у столиці ввели в експлуатацію 35 тисяч квартир, на Київщині – 20 тисяч.

Прирост населения за 2021 год
Киев - минус 9.6 тыс. чел.
Киевская область - плюс 6.6 тыс. чел.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:48

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Чверть мешканців Києва готові придбати квартиру протягом року: яке житло вони шукають

https://m.kontrakty.ua/article/191016?f ... 9mwcthpCY0


может прогнозы зРадиста?
смотрят в небо и ждут когда же покажется снижающийся параплан, а его все не видать...
толи это низкая облачность, толи потоки восходящего воздуха не дают парапланеристу-недоучке спарапланировать хотя бы на точку отсчета(МХЗ)... :mrgreen:


Принимать на веру рыловские вбросы могут разве что сами рылы, поскольку в информационном поле, столь сильно искажающем реальность, никто другой не пребывает.

Открываю, читаю "26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року" и задаю вопрос, который не задаешь себе ты - это много, или мало? А сколько было год назад, два, три?..

Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?

Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря :mrgreen:

ты как блудливый кот нассавший в ботинок хозяину

Я про уровень цен а ты продолжай петь про "космические корабли которые бороздят просторы...большого театра"
короче как говорят пеши исчо :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 22 січ, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Киевская область - плюс 6.6 тыс. чел

Самокаты укрепляют либидо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:54

  Прохожий написав:ты как блудливый кот нассавший в ботинок хозяину


Я, конечно, понимаю, что специфика работы приучила тебя воровать чужие объявления и клиентов. Но мои речевые обороты не стоит - еще раз прошу
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:52

  zРадио написав:Есть некие интересующиеся, количество, или хотя бы динамика которых неизвестна. Есть их конверсия в планирующих купить (которая не является конверсией в продажи, но фиг уже с ним - ты и с этим не разберешься). Вопрос: кто тебя надоумел, что 26% - это перемога, а не зрада? Это "целых" 26%, или "только" 26%? Что если в 2021-м их было 60%? Что если само неуказанное (а может и неизвестное самим вбрасывателям) количество интересующихся уменьшилось вдвое?

Здесь таких "что если" - вагон. Но бетоно-растишкам это все ни к чему... Им перепечатать кликбейтный заголовок рекламной статьи, и вечер прошел не зря :mrgreen:


простым взмахом пера могу сделать 100%

например, поставив вопрос так: "вы бы купили недвигу если бы её стоимость упала в 10 раз ?"

всё, в заголовке статьи можно писать: "все киевляне готовы купить себе ещё недвиги в этом году". Обращаем внимание на слово "готовы", оно дополнительно подчёркивает, что у всех киевлян прямо сейчас есть деньги на покупку квартиры :mrgreen:

и да, не важно что где-то там в статье мелким шрифтом будет дополнительное условие - кто ж до него дочитает
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Есть еще пробковый агломерат - там показатели теплоизоляции вообще в космос улетают

Да, очень интересная вещь. Как-то мало слышно о нем
Как и о шпаклевке на базе извести
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 00:12

  Первый написав:А ось і відповідь що буде на бабалоні замість Акваріума - 117 метрів комплекс


https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 5031754300

Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
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