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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9360936193629363

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 00:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Первый написав:А ось і відповідь що буде на бабалоні замість Акваріума - 117 метрів комплекс


https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 5031754300

Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
жители хрущей, чешек и бепеесок - самые рьяные ненавистники новостроек, трц, стеклянного моста и кличко
бо хто то ж должен быть виновен в том, шо их жилье морально устаревает на глазах
а недовольные массы - основа любого говнодвижа
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 01:12

  kingkongovets написав:
UA написав:
  Первый написав:А ось і відповідь що буде на бабалоні замість Акваріума - 117 метрів комплекс


https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 5031754300

Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
жители хрущей, чешек и бепеесок - самые рьяные ненавистники новостроек, трц, стеклянного моста и кличко
бо хто то ж должен быть виновен в том, шо их жилье морально устаревает на глазах
а недовольные массы - основа любого говнодвижа

Гарику я денег не дам, так как его и Меламуда "дружба" с Исаком у меня на глазах происходила.
А вот если Аквариум случайно построят, то как это повлияет цены и аренду панелек в округе?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 01:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:[quote="5381155:Первый"]А ось і відповідь що буде на бабалоні замість Акваріума - 117 метрів комплекс


https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 5031754300

Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
жители хрущей, чешек и бепеесок - самые рьяные ненавистники новостроек, трц, стеклянного моста и кличко
бо хто то ж должен быть виновен в том, шо их жилье морально устаревает на глазах
а недовольные массы - основа любого говнодвижа

Гарику я денег не дам, так как его и Меламуда "дружба" с Исаком у меня на глазах происходила.
А вот если Аквариум случайно построят, то как это повлияет цены и аренду панелек в округе?[/quote]

у той мурчащей синагоги слишком много накопилось земли, которой они уже не успевали эффективно управлять

а новострои всегда бодрят окружающий шлак, особенной первые этажи, пригодные для коммерции
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 01:43

  zРадио написав:
  Libo написав:
Так по-твоему в долларах у нас недвижимость упала???!!!
:shock: :shock: :shock:


Первичка в 2020-м


Какое же ты наглое трепло и обмежене. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 07:53

  UA написав:
  Первый написав:А ось і відповідь що буде на бабалоні замість Акваріума - 117 метрів комплекс


https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 5031754300

Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?

Все уверх.
Навіть малоліквід на Софійській Борщагівці і ДВРЗ.
Недарма ж дехто не може купити навіть безбалконну гостінку на першому чи останньому поверсі - не встигає за цінами.
Frant
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  #<1 ... 9360936193629363
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