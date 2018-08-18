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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 січ, 2022 00:35
UA написав:
Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
жители хрущей, чешек и бепеесок - самые рьяные ненавистники новостроек, трц, стеклянного моста и кличко
бо хто то ж должен быть виновен в том, шо их жилье морально устаревает на глазах
а недовольные массы - основа любого говнодвижа
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kingkongovets
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Додано: Нед 23 січ, 2022 01:12
kingkongovets написав: UA написав:
Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
жители хрущей, чешек и бепеесок - самые рьяные ненавистники новостроек, трц, стеклянного моста и кличко
бо хто то ж должен быть виновен в том, шо их жилье морально устаревает на глазах
а недовольные массы - основа любого говнодвижа
Гарику я денег не дам, так как его и Меламуда "дружба" с Исаком у меня на глазах происходила.
А вот если Аквариум случайно построят, то как это повлияет цены и аренду панелек в округе?
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UA
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Додано: Нед 23 січ, 2022 01:18
UA написав: kingkongovets написав:
Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
жители хрущей, чешек и бепеесок - самые рьяные ненавистники новостроек, трц, стеклянного моста и кличко
бо хто то ж должен быть виновен в том, шо их жилье морально устаревает на глазах
а недовольные массы - основа любого говнодвижа
Гарику я денег не дам, так как его и Меламуда "дружба" с Исаком у меня на глазах происходила.
А вот если Аквариум случайно построят, то как это повлияет цены и аренду панелек в округе?[/quote]
у той мурчащей синагоги слишком много накопилось земли, которой они уже не успевали эффективно управлять
а новострои всегда бодрят окружающий шлак, особенной первые этажи, пригодные для коммерции
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kingkongovets
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Додано: Нед 23 січ, 2022 01:43
zРадио написав:
Первичка в 2020-м
Какое же ты наглое трепло и обмежене.
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Libo
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Додано: Нед 23 січ, 2022 07:53
UA написав:
Забацаные гАстинки и БПСки вокруг вверх или вниз?
Все уверх.
Навіть малоліквід на Софійській Борщагівці і ДВРЗ.
Недарма ж дехто не може купити навіть безбалконну гостінку на першому чи останньому поверсі - не встигає за цінами.
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