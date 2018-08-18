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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9362936393649365

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:10

  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:26

  Прохожий написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...


Як так за такі гроші, це ж "общажка" 12 квартир на коридорі?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:34

  remark написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...


Як так за такі гроші, це ж "общажка" 12 квартир на коридорі?


с 2го этажа выпрыгивать удобно
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:43

  Прохожий написав:видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...


Что ты в преддверии пандемии взял за 40 - 81 м2, трепло? Практики в своем духе... Берут самую неадекватную хотелку, закидывают на ветку и причитают хором, как сильно подорожало. Так сильно, что однушка (или небольшая двушка) на котловане превратилась в сданную трешку с ремонтом :mrgreen: Весельчаки, однако...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:06

  Прохожий написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...

На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:33

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...

На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...


Шопаделать, вкус - весчь субъективная.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как перестать обращать внимание на плинтуса? Это ж теперь никуда зайти невозможно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:47

  Faceless написав:Как перестать обращать внимание на плинтуса? Это ж теперь никуда зайти невозможно

дивитися не в підлогу а на стелю
flyman
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