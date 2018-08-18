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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:10
видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
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Прохожий
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Додано: Нед 23 січ, 2022 20:26
Прохожий написав:
видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Як так за такі гроші, це ж "общажка" 12 квартир на коридорі?
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remark
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Додано: Нед 23 січ, 2022 20:34
remark написав: Прохожий написав:
видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Як так за такі гроші, це ж "общажка" 12 квартир на коридорі?
с 2го этажа выпрыгивать удобно
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cohan
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Додано: Нед 23 січ, 2022 20:43
Прохожий написав:
видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Что ты в преддверии пандемии взял за 40 - 81 м2, трепло? Практики в своем духе... Берут самую неадекватную хотелку, закидывают на ветку и причитают хором, как сильно подорожало. Так сильно, что однушка (или небольшая двушка) на котловане превратилась в сданную трешку с ремонтом
Весельчаки, однако...
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zРадио
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Додано: Нед 23 січ, 2022 23:06
Прохожий написав:
видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...
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airmax78
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Додано: Нед 23 січ, 2022 23:33
airmax78 написав: Прохожий написав:
видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...
Шопаделать, вкус - весчь субъективная.
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rjkz
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Додано: Нед 23 січ, 2022 23:43
Как перестать обращать внимание на плинтуса? Это ж теперь никуда зайти невозможно
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Faceless
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Додано: Нед 23 січ, 2022 23:47
Faceless написав:
Как перестать обращать внимание на плинтуса? Это ж теперь никуда зайти невозможно
дивитися не в підлогу а на стелю
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flyman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 00:14
flyman написав: Faceless написав:
Как перестать обращать внимание на плинтуса? Это ж теперь никуда зайти невозможно
дивитися не в підлогу а на стелю
А там багеты, которых не должно быть. Ужас.
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Hotab
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Додано: Пон 24 січ, 2022 00:20
Hotab написав: flyman написав: Faceless написав:
Как перестать обращать внимание на плинтуса? Это ж теперь никуда зайти невозможно
дивитися не в підлогу а на стелю
А там багеты, которых не должно быть. Ужас.
Вот кстати багетов давно не видел. Это радует
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Faceless
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