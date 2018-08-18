Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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видно что квартиру делали "под себя" но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов) за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д... короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Не уйдет. Осенью может за 130-140 и пошла бы. Но уже поздно, поженятся продавцы на этой квартире