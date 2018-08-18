Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
видно что квартиру делали "под себя" но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов) за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д... короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Не уйдет. Осенью может за 130-140 и пошла бы. Но уже поздно, поженятся продавцы на этой квартире
видно что квартиру делали "под себя" но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов) за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д... короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Висота стель від підлоги - 2 метри???? В кухні це добре видно.
видно что квартиру делали "под себя" но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов) за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д... короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
Висота стель від підлоги - 2 метри???? В кухні це добре видно.
В кухне увеличенные по высоте навесные шкафы, посмотрите на их пропорцию. Обычная высота там
Неясно. Раша-Параша - поки що не проводить мобілізації резервистів, а наявних сил у неї малувато, щоб влаштувати бліцкріг. І взагалі, бліцкріг - то надто важка справа для московитів. Проте - можуть рипнутись.
Ще. Московіти скаржаться, що генералісімус Х.йло - забрав війська звідусіль, оголив всю Сибир, весь Дальній Схід. Китайці можуть легко захопити бесхозні території.
Ще нюанс. Допомога від Америки, Великобританії, всі ці протитанкові та зенітні комплекси сотнями і тисячами - вельми не подобається московітам. Як і рішення Чехії продати нам снаряди 152 мм до радянських гаубиць.
Чекаємо до середини березня. Якщо нічого не трапиться, можна купляти нерухомість та електрички, навіть 8х8. Поки що - я остерігся би щось купляти на КРЖН.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 січ, 2022 10:24, всього редагувалось 1 раз.