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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9364936593669367>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 01:45

  Прохожий написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...

Не уйдет. Осенью может за 130-140 и пошла бы. Но уже поздно, поженятся продавцы на этой квартире
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 06:57

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Как перестать обращать внимание на плинтуса? Это ж теперь никуда зайти невозможно

дивитися не в підлогу а на стелю

А там багеты, которых не должно быть. Ужас.

Може, є сенс ставити плінтуса на стелю, а багети на підлогу? Оригінально!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 07:00

  Прохожий написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...

Висота стель від підлоги - 2 метри????
В кухні це добре видно.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:22

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html

видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...

Висота стель від підлоги - 2 метри????
В кухні це добре видно.

В кухне увеличенные по высоте навесные шкафы, посмотрите на их пропорцию. Обычная высота там
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:29

  Damien написав:
  Frant написав:
  hume написав:ЖК "варшавский микрорайон", за трешку 81 м кв на втором этаже хотят 190 куе. Совсем народ сдурел. А сержик носом крутил, все ему не так было за 40 куе

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsy ... N2aua.html


Висота стель від підлоги - 2 метри????
В кухні це добре видно.

В кухне увеличенные по высоте навесные шкафы, посмотрите на их пропорцию. Обычная высота там


Якщо висота стель стандартна, 2,5 м - на верхні полиці кухонної меблі без драбини-стремянки - не дотягнешся. Рішення на любителя.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 січ, 2022 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:50

  Faceless написав:
Hotab написав:
  flyman написав:дивитися не в підлогу а на стелю

А там багеты, которых не должно быть. Ужас.
Вот кстати багетов давно не видел. Это радует

А стены обеденные пробкой?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда война начнется?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:21

  Унуноктий написав:Когда война начнется?

Неясно.
Раша-Параша - поки що не проводить мобілізації резервистів, а наявних сил у неї малувато, щоб влаштувати бліцкріг.
І взагалі, бліцкріг - то надто важка справа для московитів. Проте - можуть рипнутись.

https://uainfo.org/blogosphere/journali ... enko-.html

Ще. Московіти скаржаться, що генералісімус Х.йло - забрав війська звідусіль, оголив всю Сибир, весь Дальній Схід. Китайці можуть легко захопити бесхозні території.

Ще нюанс. Допомога від Америки, Великобританії, всі ці протитанкові та зенітні комплекси сотнями і тисячами - вельми не подобається московітам.
Як і рішення Чехії продати нам снаряди 152 мм до радянських гаубиць.

Чекаємо до середини березня. Якщо нічого не трапиться, можна купляти нерухомість та електрички, навіть 8х8. Поки що - я остерігся би щось купляти на КРЖН.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 січ, 2022 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:06

Распродажи?

Варшавский за 1,5куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NTlMH.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:35

  vitaliian написав:Варшавский за 1,5куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NTlMH.html

не вистачило грошей закінчити ремонт із прихованими плінтусами
flyman
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