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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9364936593669367

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:40

  flyman написав:
  vitaliian написав:Варшавский за 1,5куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NTlMH.html

не вистачило грошей закінчити ремонт із прихованими плінтусами

Похоже. Или решили скинуть недвигу
Investor_K
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