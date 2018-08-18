Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:видно что квартиру делали "под себя" но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов) за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д... короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...
Пофиг что это 2 этаж (возможно внизу расположен караоке бар) на краю географии, в муравейнике без школ и садиков. Плинтуса!!!
Прохожий написав:видно что квартиру делали "под себя" но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов) за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д... короче за 190 хз а за 150-170уйдет...
На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...
Пофиг что это 2 этаж (возможно внизу расположен караоке бар) на краю географии, в муравейнике без школ и садиков. Плинтуса!!!
Когда у тебя 276 квартир на 2 или 3 лифта - 2й этаж, может не так уж и плохо.
привет тем 26% собирающихся вот-вот купить квартиры )
В Украине возросло число желающих уехать в Польшу. Стало известно, что привлекает украинских заробитчан в другой стране. Украинцев в Польшу заманивают зарплатами. Уже на 40 процентов увеличилось число украинцев, которые хотят работать в Польше. При этом главным стимулом к выезду на работу в Польшу стало увеличение срока разрешения на работу с полугода до двух лет. В Польше в среднем работодатели предлагают до 80 тыс грн в месяц. Треть работодателей предлагает более 100 тыс грн зарплаты. Чуть больше 20% готовы платить от 120 тыс грн в месяц. На сегодняшний день более полутора миллионов украинцев работает в Польше.
kingkongovets написав:У Мінінфраструктури пропонують будувати автотунелі під Дніпром для зменшення заторів на дорогах
"Укравтодор" підтримує ініціативу розвитку інфраструктури для зменшення кількості заторів та забезпечення належного пересування транспорту містом. Також підприємство готове бути замовником розробки техніко-економічного обґрунтування та проєктної документації на будівництво тунелів.
Замовником робіт пропонується визначити Службу автомобільних доріг в Київській області та передати в її управління ділянки доріг від вулиці Столичне шосе до М-03 Київ – Харків – Довжанський (на ділянці Київ – Бориспіль) та від вулиці Богатирської до Оноре де Бальзака.
Планується, що будівництво відбуватиметься за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету, передбачених на фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг у 2022 році.
Любому ежу понятно, что никаких тоннелей не будет ни через пять, ни через 20 лет. Но ход нормальный - заработать на проектной документации. Тем более там можно вообще не выезжать на местность, писать все от фонаря, все равно это все выкинут лет через несколько как устаревшее и неактуальное. Из архивов инета за 2008г:
Киевская мэрия планирует до декабря 2012-го построить семикилометровый автотоннель под Днепром. Он проляжет от площади Победы до станции метро Левобережная. По предварительным подсчетам стоимость строительства составит 2,51 млрд грн.
За 4 года планировали закончить! А сейчас кто-то об этом вспоминает?Но деньги за проект у кого то уже осели в карманах