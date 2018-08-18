Додано: Пон 24 січ, 2022 15:32

Строительство подземных тоннелей под Днепром в Киеве – идея не новая и вполне реализуемая в наше время. Но разговоры о реализации данных проектов, как правило, заводятся для освоения очередных средств, после чего разработки так и останутся на бумаге.«На самом деле, эта история не нова. Впервые возможность построения семи тоннелей в Киеве обсуждалась еще в начале 00-х. Причем тоннели собирались строить не только под Днепром, но и под центром Киева. Первый тоннель собирались строить, чтобы можно было объехать Московскую площадь и выехать в районе скоростного трамвая. Второй тоннель собирались разрабатывать в районе площади Победы двигаясь в направлении Днепровской набережной. В том числе планировали сделать несколько тоннелей и под Днепром, но затем признали, что строительство мостов обойдется дешевле. Но ни мосты, ни на тоннели – денег так и не нашлось», – сообщил эксперт.