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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9364936593669367

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:42

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...

На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...

Пофиг что это 2 этаж (возможно внизу расположен караоке бар) на краю географии, в муравейнике без школ и садиков.
Плинтуса!!!
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:47

  vitaliian написав:Варшавский за 1,5куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NTlMH.html

80% ГЫГЫ
если считать с мебелью-техникой и крючками в ванну, то там затраты только на 30%
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:23

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:видно что квартиру делали "под себя"
но судя по фото вижу какую то кашу при том что ремонт далеко не бюджетный хоть и без скрытых плинтусов)
за 40куе котлован нужно было брать не глядя но тут графики зРадио, параплан и т.д...
короче за 190 хз а за 150-170уйдет...

На плинтусах там денежки судя по всему закончились: я думал такое уже и не продают. Сделать потолки из гипсокартона с нишами под треки, вроде мебель не самая плохая и поставить такое УГ вместо плинтусов...

Пофиг что это 2 этаж (возможно внизу расположен караоке бар) на краю географии, в муравейнике без школ и садиков.
Плинтуса!!!

Когда у тебя 276 квартир на 2 или 3 лифта - 2й этаж, может не так уж и плохо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:34

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:За 2021 рік у столиці ввели в експлуатацію 35 тисяч квартир, на Київщині – 20 тисяч.

Прирост населения за 2021 год
Киев - минус 9.6 тыс. чел.
Киевская область - плюс 6.6 тыс. чел.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/


привет тем 26% собирающихся вот-вот купить квартиры :))

В Украине возросло число желающих уехать в Польшу. Стало известно, что привлекает украинских заробитчан в другой стране.
Украинцев в Польшу заманивают зарплатами. Уже на 40 процентов увеличилось число украинцев, которые хотят работать в Польше.
При этом главным стимулом к выезду на работу в Польшу стало увеличение срока разрешения на работу с полугода до двух лет.
В Польше в среднем работодатели предлагают до 80 тыс грн в месяц. Треть работодателей предлагает более 100 тыс грн зарплаты. Чуть больше 20% готовы платить от 120 тыс грн в месяц.
На сегодняшний день более полутора миллионов украинцев работает в Польше.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:38

  kingkongovets написав:У Мінінфраструктури пропонують будувати автотунелі під Дніпром для зменшення заторів на дорогах

"Укравтодор" підтримує ініціативу розвитку інфраструктури для зменшення кількості заторів та забезпечення належного пересування транспорту містом. Також підприємство готове бути замовником розробки техніко-економічного обґрунтування та проєктної документації на будівництво тунелів.

Замовником робіт пропонується визначити Службу автомобільних доріг в Київській області та передати в її управління ділянки доріг від вулиці Столичне шосе до М-03 Київ – Харків – Довжанський (на ділянці Київ – Бориспіль) та від вулиці Богатирської до Оноре де Бальзака.

Планується, що будівництво відбуватиметься за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету, передбачених на фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг у 2022 році.

https://bzh.life/ua/plany/u-mininfrastr ... Pa9qobaZAQ

Любому ежу понятно, что никаких тоннелей не будет ни через пять, ни через 20 лет. Но ход нормальный - заработать на проектной документации.
Тем более там можно вообще не выезжать на местность, писать все от фонаря, все равно это все выкинут лет через несколько как устаревшее и неактуальное.
Из архивов инета за 2008г:
Киевская мэрия планирует до декабря 2012-го построить семикилометровый автотоннель под Днепром. Он проляжет от площади Победы до станции метро Левобережная. По предварительным подсчетам стоимость строительства составит 2,51 млрд грн.

За 4 года планировали закончить! А сейчас кто-то об этом вспоминает?Но деньги за проект у кого то уже осели в карманах
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Строительство подземных тоннелей под Днепром в Киеве – идея не новая и вполне реализуемая в наше время. Но разговоры о реализации данных проектов, как правило, заводятся для освоения очередных средств, после чего разработки так и останутся на бумаге.
«На самом деле, эта история не нова. Впервые возможность построения семи тоннелей в Киеве обсуждалась еще в начале 00-х. Причем тоннели собирались строить не только под Днепром, но и под центром Киева. Первый тоннель собирались строить, чтобы можно было объехать Московскую площадь и выехать в районе скоростного трамвая. Второй тоннель собирались разрабатывать в районе площади Победы двигаясь в направлении Днепровской набережной. В том числе планировали сделать несколько тоннелей и под Днепром, но затем признали, что строительство мостов обойдется дешевле. Но ни мосты, ни на тоннели – денег так и не нашлось», – сообщил эксперт. https://golos.ua/news/ekspert-otsenyl-v ... om-v-kyeve
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:46

  vitaliian написав:Варшавский за 1,5куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NTlMH.html

Брехня, це не ЖК Варшавський м-н, а ЖК "Пятий квартал" від Перфект груп
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

привет, может кто то вкурсе есть ли какие то телеграм каналы по ЖК Гвардейский ?, ничего немогу найти и это очень подозрительно :(
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:43

  striped написав:В Украине возросло число желающих уехать в Польшу.


Может я какой-то не такой :oops: , но мне совсем жить в Польше не хочется. Мне и в Украине живется очень даже неплохо. :lol:
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