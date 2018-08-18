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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9365936693679368

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 149
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
19
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:59

  sosnenkoira2014 написав:
  striped написав:
привет тем 26% собирающихся вот-вот купить квартиры :))

В Украине возросло число желающих уехать в Польшу. Стало известно, что привлекает украинских заробитчан в другой стране.
Украинцев в Польшу заманивают зарплатами. Уже на 40 процентов увеличилось число украинцев, которые хотят работать в Польше.
При этом главным стимулом к выезду на работу в Польшу стало увеличение срока разрешения на работу с полугода до двух лет.
В Польше в среднем работодатели предлагают до 80 тыс грн в месяц. Треть работодателей предлагает более 100 тыс грн зарплаты. Чуть больше 20% готовы платить от 120 тыс грн в месяц.
На сегодняшний день более полутора миллионов украинцев работает в Польше.
Какие 120 тыс, нашим там 800-1000 евро платят, ну дальнобольщикам 1500 евро, но работа ад

стриперу видней он из Польши пишет получив очередную з/п 120кгрн за работу в теплице
думаю уже нацелился на РН Парижа или Милана)))
только зачем флудить тут непонятно...
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:33

  Унуноктий написав:Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты

в мене йдуть ремонти
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:53

  flyman написав:
  Унуноктий написав:Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты

в мене йдуть ремонти

Нууу-у??
А ліміт проживання 100 дол/міс???
Чи оплата роботи - своєю картоплею і косервованими опеньками???
Frant
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