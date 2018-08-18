Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав: привет тем 26% собирающихся вот-вот купить квартиры )
В Украине возросло число желающих уехать в Польшу. Стало известно, что привлекает украинских заробитчан в другой стране. Украинцев в Польшу заманивают зарплатами. Уже на 40 процентов увеличилось число украинцев, которые хотят работать в Польше. При этом главным стимулом к выезду на работу в Польшу стало увеличение срока разрешения на работу с полугода до двух лет. В Польше в среднем работодатели предлагают до 80 тыс грн в месяц. Треть работодателей предлагает более 100 тыс грн зарплаты. Чуть больше 20% готовы платить от 120 тыс грн в месяц. На сегодняшний день более полутора миллионов украинцев работает в Польше.
Какие 120 тыс, нашим там 800-1000 евро платят, ну дальнобольщикам 1500 евро, но работа ад
стриперу видней он из Польши пишет получив очередную з/п 120кгрн за работу в теплице думаю уже нацелился на РН Парижа или Милана))) только зачем флудить тут непонятно...