Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 січ, 2022 20:59
sosnenkoira2014 написав: striped написав:
привет тем
26%
собирающихся вот-вот купить квартиры
)
В Украине возросло число желающих уехать в Польшу. Стало известно, что привлекает украинских заробитчан в другой стране.
Украинцев в Польшу заманивают зарплатами.
Уже на 40 процентов увеличилось число украинцев
, которые хотят работать в Польше.
При этом главным стимулом к выезду на работу в Польшу стало увеличение срока разрешения на работу с полугода до двух лет.
В Польше в среднем работодатели предлагают до 80 тыс грн в месяц. Треть работодателей предлагает более 100 тыс грн зарплаты. Чуть больше 20% готовы платить от 120 тыс грн в месяц.
На сегодняшний день более полутора миллионов украинцев работает в Польше.
Какие 120 тыс, нашим там 800-1000 евро платят, ну дальнобольщикам 1500 евро, но работа ад
стриперу видней он из Польши пишет получив очередную з/п 120кгрн за работу в теплице
думаю уже нацелился на РН Парижа или Милана)))
только зачем флудить тут непонятно...
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:30
Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты
Унуноктий
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:33
Унуноктий написав:
Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты
в мене йдуть ремонти
flyman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:04
Унуноктий написав:
Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты
Интересно что сейчас в ОП происходит?
UA
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:14
Frant написав: flyman написав: Унуноктий написав:
Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты
в мене йдуть ремонти
Нууу-у??
А ліміт проживання 100 дол/міс???
Чи оплата роботи - своєю картоплею і косервованими опеньками???
ти не путай витрати на життя з інвестиціями, "ето другоє"
на цей рік я піднімаю ліміт бюджета "на прожиття" до $150 в місяць, подивлюся, що з цього вийде
Востаннє редагувалось
flyman
в Пон 24 січ, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:17
https://news.finance.ua/ua/news/-/50756 ... ajshvydshe https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NTlMH.html
Покрытие пола напоминает то ли решетки в местах заключения, то ли нужники на советских еще вокзалах.
120 штук.....
Киев сошел с катушек.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 02:49
Libo написав: striped написав:
В Украине возросло число желающих уехать в Польшу.
Может я какой-то не такой
, но мне совсем жить в Польше не хочется. Мне и в Украине живется очень даже неплохо.
Попробуй пожить в Украине ТОЛЬКО на среднюю или минимальную украинскую зп, а не на рент американской недвиги.
rjkz
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Додано: Вів 25 січ, 2022 02:52
UA написав: Унуноктий написав:
Куча ремонтников без работы сели после НГ, народ ждёт войну и остановил ремонты
Интересно что сейчас в ОП происходит?
Надо первого спросить, смотрю, тыждни болю не провозглашает.
Наверное, нет времени - алнени бабло несут.
rjkz
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Додано: Вів 25 січ, 2022 07:09
rjkz написав: Libo написав: striped написав:
В Украине возросло число желающих уехать в Польшу.
Может я какой-то не такой
, но мне совсем жить в Польше не хочется. Мне и в Украине живется очень даже неплохо.
Попробуй пожить в Украине ТОЛЬКО на среднюю или минимальную украинскую зп, а не на рент американской недвиги.
Фейслес писав, що такого немає.
Всі громадяни працевлаштовані і отримують ЗП в конвертах. Пересічний електрик,парковщик, таксист чи тракторист в Києві - легко заробляє 1500-2000 дол/міс.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 07:22
rjkz написав: Libo написав: striped написав:
В Украине возросло число желающих уехать в Польшу.
Может я какой-то не такой
, но мне совсем жить в Польше не хочется. Мне и в Украине живется очень даже неплохо.
Попробуй пожить в Украине ТОЛЬКО на среднюю или минимальную украинскую зп, а не на рент американской недвиги.
Ще краще - зібратись бригаді рожевоокулярнмків і проїхатись по дальнім лісовим селам Житомирщини і Чернігівщини.
Миттєво протверезіли би.
"Страшно далекі декабристи от народа"
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