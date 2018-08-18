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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 січ, 2022 07:24
А шо там в Житомирщине и Черниговщине?
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Investor_K
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Додано: Вів 25 січ, 2022 07:28
Frant, а зачем ты на пике цен два хруща купил, в стране где по твоим же словам хуже чем в могадишо
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DmitryK
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Додано: Вів 25 січ, 2022 07:47
DmitryK написав:
Frant, а зачем ты на пике цен два хруща купил, в стране где по твоим же словам хуже чем в могадишо
1. Он их купил давно.
2. Франт ни одного дня не преподавал в ВУЗе
3. Возможно, покупка хрущей и преподавание в ВУЗе - это только лишь во воемя обострения у пациента.
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Investor_K
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