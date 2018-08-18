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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9385938693879388

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:11

  change_pm написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Отличный выбор.
Чего ждете?

з одного боку тре надрочувати тестові завдання і проходити 5 кіл інтерв"ю,
з іншого боку не дуже і хочеться, так як пише Франт, тут на $150 пасивного доходу можна прожити вненапряг, а там тре буде напрягатися
а ще релокація, пошук житла під оренду і т.д.

навіть не знаю, чи варта шкіра вичинки ...

дивлячись, флай, яка шкірка... хм..

мексиканского тушкана
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:16

  change_pm написав:
  flyman написав:мова йшла за рік-два нашкребти мільон нікому непотрбіного,
так от, з.п. від $250К в рік, частина грошима, частина акціями, які ще х.з. коли можна монетизувати, і не відомо ще по якій ціні
мінус податки, мінус оренда, мінус на проживання ... мільойн прийдеться колотити років десять, хоча на папері буде що за 3 роки заробив 1М

ну і ще, туди попасти, ще той квест

З іншого боку, якщо прокачати потрібні навики, напр. розробку під блокчейн, то і віддалено можна $80К...$100К клепати не відходячи від ноута на дивані дома або в Грузії з 1% податку ($1000 і $5000 на життя), разом $6К на життя vs. $7K тут ($5000 податок і $2000 на життя).

Еквілібріум десь при $75К ($750 + $5000 = $5750 в Грузії) і ($3750 + $2000 = $5750 в UA).

карочє... не б"ється план за рік-два... давай просто нічого не робити?

3 999 грн - оце мета!!!

якщо поставити за ціль на філіпінках на Філіпінах на пенсію по F.I.R.E. (фінансовій незалежності), то ще як б"ється, аби ковід відмінили
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:19

  change_pm написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:$150 пасивного доходу можна прожити вненапряг

Як-як прожити??
Я нарешті знайшов того, хто пише для людей прожиткові мінімуми. Хватайте його!!!

нажаль він гарно шифрується, чи на дачі, чи в підвалі, чи в самобуді...
Хто зна де шукати?

в коханки
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:на Філіпінах

Цунамі, вулкани, землетруси.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:42

  Hotab написав:
  flyman написав:на Філіпінах

Цунамі, вулкани, землетруси.


flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:23

  rjkz написав:
  Damien написав:
  UA написав:Выяснил ситуацию по отоплению в квартирах с индивидуальными счетчиками тепла (минимальна частка).
Потребитель теперь должен потребить минимум 50% от среднего потребления по дому.
В противном случаи ему начислят минимальну частку.
т.е. один владелец квартиры сделал перепланировку с присоединением балконов к комнате, чем повысил энергопотребление своей квартиры в разы. Теперь владельцу квартиры который не делал перепланировок в любом случае придется заплатить за своего расточительного соседа.

В двух квартирах новостройках, в связи с новыми обстоятельствами планирую повесить радиаторы центрального отопления на застекленных лоджиях. Буду там утилизировать лишнее тепло.
Объяснить квартирантам иностранцам из энергоэффективных стран новую систему оплаты за тепло затруднительно. Их рациональный мозг не воспринимает местных особенностей.

Неправильно Вы поняли работу механизма.
На тех, кто живет постоянно и не выключает у себя отопление, наличие отопление балкона никак не повлияет на соседа, который балкон не отапливает, но постоянно там проживает.
Вы там далее пишете, что утеплили жилье. И что, настолько утеплили, что расход тепла вдвое упал? Нет, так не бывает, не дает утепление в многоквартирном доме такого эффекта.Поэтому никак Вас все это не затрагивает, пока в квартире постоянно живут
По факту нововведение такое садит сильно хозяев пустующих квартир и хитрожопых, которые греются за счет соседей.

Очевидно, Вы не представляете насколько можно утеплить квартиру в многоквартирном доме. Мои соседи мерзнут - я нет. У них фигачит отопление наполную, у меня закручено. Я плачу так-же как они, вертикалка.
Я греюсь за их счет?

Да отлично я представляю, утеплял две квартиры. После утепления процентов на 20-25 падает. А здесь, в примере UA, чтобы его затронуло нововведение, надо чтобы после утепления был эффект более 50%.
В случае с Вашими соседями - может у них с окнами плохо, может с дверями, может их соседи не топят,может соседи снизу у Вас более "теплые", чем у них, а верхние у них наоборот более "холодные", может у них квартира угловая или на лестничную площадку большей площадью стен выходит. Не бывает таких чудес от утепления. Дело это хорошее, но не до степени волшебства.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

СУД СКАСУВАВ АРЕШТ «УКРБУДУ», ТЕПЕР ПІДПРИЄМСТВО МАЮТЬ ПЕРЕРЕЄСТРУВАТИ НА МИКИТАСЯ

https://3m2.ua/news/cprava-mykytas-pove ... 3yqbswh-fi
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