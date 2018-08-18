Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:UA, 0,02ГКал за квадрат это дох...я или как? Я за теперешние морозы и сурерутепление в ваших квартирах спрашиваю. Или можно и до 0.005 к примеру упасть и дома не плюс 13 будет?
Можно 0,00Гкал израсходовать Но согласно новой методике Киевтеплоэнерго докинет около 2000 грн. за 100 метровую квартиру. В Киеве ввели принцип бери или плати.
Тоже самое планируют и с горячей водой. Графу в платежку уже ввели, но пока не решились начислять.
Раз пошла такая жара обсуждения, а новый сайт на подачу счётчика гор.воды вместо kte.kmda.gov.ua кто-то подскажет? Бойлер тоже можно выключать? 2 месяца ищу как подать гор.воду Киевэнерго, найти не могу
барабашов написав:UA, 0,02ГКал за квадрат это дох...я или как? Я за теперешние морозы и сурерутепление в ваших квартирах спрашиваю. Или можно и до 0.005 к примеру упасть и дома не плюс 13 будет?
Можно 0,00Гкал израсходовать Но согласно новой методике Киевтеплоэнерго докинет около 2000 грн. за 100 метровую квартиру. В Киеве ввели принцип бери или плати.
Тоже самое планируют и с горячей водой. Графу в платежку уже ввели, но пока не решились начислять.
Раз пошла такая жара обсуждения, а новый сайт на подачу счётчика гор.воды вместо kte.kmda.gov.ua кто-то подскажет? Бойлер тоже можно выключать? 2 месяца ищу как подать гор.воду Киевэнерго, найти не могу
о, слушайте, мне в голову пришла гениальнейшая мысля по тарифам
Согласно закону о ЖКХ - поставщику можно направить свой проект договора.
Если сделать вот такой финт ушами: разрываем текущий договор и высылаем свою версию, которая вас устраивает. Если поставщик провтыкает ответить в течении 30 дней - отлично, ваша версия принята. Если успевает - обсуждаете, обсуждаете, обсуждаете (переписываетесь пока не надоест) и платите тупо по тарифам. И все эти минимальные оплаты, оплаты абонобслуживания идут лесом.
как вам такая спойлер-атака ? есть юристы ? Просто интересно, чисто теоретически - может сработать ?