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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9387938893899390>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:16

  барабашов написав:UA, 0,02ГКал за квадрат это дох...я или как? Я за теперешние морозы и сурерутепление в ваших квартирах спрашиваю. Или можно и до 0.005 к примеру упасть и дома не плюс 13 будет?

Можно 0,00Гкал израсходовать
Но согласно новой методике Киевтеплоэнерго докинет около 2000 грн. за 100 метровую квартиру.
В Киеве ввели принцип бери или плати.

Тоже самое планируют и с горячей водой.
Графу в платежку уже ввели, но пока не решились начислять.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:44

  UA написав:
  барабашов написав:UA, 0,02ГКал за квадрат это дох...я или как? Я за теперешние морозы и сурерутепление в ваших квартирах спрашиваю. Или можно и до 0.005 к примеру упасть и дома не плюс 13 будет?

Можно 0,00Гкал израсходовать
Но согласно новой методике Киевтеплоэнерго докинет около 2000 грн. за 100 метровую квартиру.
В Киеве ввели принцип бери или плати.

Тоже самое планируют и с горячей водой.
Графу в платежку уже ввели, но пока не решились начислять.

Раз пошла такая жара обсуждения, а новый сайт на подачу счётчика гор.воды вместо kte.kmda.gov.ua кто-то подскажет? Бойлер тоже можно выключать? 2 месяца ищу как подать гор.воду Киевэнерго, найти не могу :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:33

  stm написав:
  UA написав:
  барабашов написав:UA, 0,02ГКал за квадрат это дох...я или как? Я за теперешние морозы и сурерутепление в ваших квартирах спрашиваю. Или можно и до 0.005 к примеру упасть и дома не плюс 13 будет?

Можно 0,00Гкал израсходовать
Но согласно новой методике Киевтеплоэнерго докинет около 2000 грн. за 100 метровую квартиру.
В Киеве ввели принцип бери или плати.

Тоже самое планируют и с горячей водой.
Графу в платежку уже ввели, но пока не решились начислять.

Раз пошла такая жара обсуждения, а новый сайт на подачу счётчика гор.воды вместо kte.kmda.gov.ua кто-то подскажет? Бойлер тоже можно выключать? 2 месяца ищу как подать гор.воду Киевэнерго, найти не могу :)

Киевтеплоенерго набираете
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/send ... urrent_new
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:2 месяца ищу как подать гор.воду Киевэнерго, найти не мог

https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/send ... urrent_new
регистрируем личный кабинет и подаем
все просто)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:41

  Прохожий написав:
  stm написав:2 месяца ищу как подать гор.воду Киевэнерго, найти не мог

https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/send ... urrent_new
регистрируем личный кабинет и подаем
все просто)

Не просто, вне Украины тайм аут :) наверное буду просить кто на территории, кабинет перестал из вне работать лишь 2 месяца как... Спасибо.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:20

Выхода нет только из гроба

stm на цкс https://cks.com.ua/cabinet/objects/ мне некоторые объекты дает показания и ГВ и тепла вносить,некоторые только водоканал и свет :(
как вариант еще в платежке приватбанком указать "текущее значение",когда-то так заморачивался по проблемному объекту.
ну и прочие ФБ месенджеры и т.п. https://cks.com.ua/to_consumers/our-services
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:35

о, слушайте, мне в голову пришла гениальнейшая :mrgreen: мысля по тарифам

Согласно закону о ЖКХ - поставщику можно направить свой проект договора.

Если сделать вот такой финт ушами: разрываем текущий договор и высылаем свою версию, которая вас устраивает. Если поставщик провтыкает ответить в течении 30 дней - отлично, ваша версия принята. Если успевает - обсуждаете, обсуждаете, обсуждаете (переписываетесь пока не надоест) и платите тупо по тарифам. И все эти минимальные оплаты, оплаты абонобслуживания идут лесом.

как вам такая спойлер-атака ? :)
есть юристы ? Просто интересно, чисто теоретически - может сработать ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:поставщику можно направить свой проект договора.
на шо дог? оферта есть на сайте.Сплатил раз-считай погодил
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:36

  Мизантрóп написав:
  baraka написав:поставщику можно направить свой проект договора.
на шо дог? оферта есть на сайте.Сплатил раз-считай погодил


это да.

но потом меня перестала устраивать эта оферта. Я ж могу публичный договор этот разорвать ? Думаю, что могу.

До этого момента мыслю верно ?
baraka
 
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