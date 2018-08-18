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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9387938893899390

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:28

  baraka написав:
  Мизантрóп написав:
  baraka написав:поставщику можно направить свой проект договора.
на шо дог? оферта есть на сайте.Сплатил раз-считай погодил


это да.

но потом меня перестала устраивать эта оферта. Я ж могу публичный договор этот разорвать ? Думаю, что могу.

До этого момента мыслю верно ?


Чисто логически да.
Чисто логически вы и закон всемирного тяготения также не обязаны соблюдать.
Вернее даже так, в случае его несоблюдения к суду вас будет крайне сложно привлечь.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 10:22

З огляду на настрої. викладу орієнтир, щоб не дай бог не пропустити -40% від мхз внаслідок тейперінгу.
А то не дай бог, не відмітимо зРадіо:-)
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:17

  Первый написав:З огляду на настрої. викладу орієнтир, щоб не дай бог не пропустити -40% від мхз внаслідок тейперінгу.
А то не дай бог, не відмітимо зРадіо:-)
Друга половина січня 2020 року
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А що це? Майнові права?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А що це?

А це в ВП так люблять розписувати/роз'яснювати все в своїх каталогах, коли сідаєте до них за столик...
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:58

  baraka написав:
  Мизантрóп написав: на шо дог? оферта есть на сайте.Сплатил раз-считай погодил


это да.

но потом меня перестала устраивать эта оферта. Я ж могу публичный договор этот разорвать ? Думаю, что могу.



Расторг договор, тебе никто не обязан оказывать услуги. Потребил услуги без договора - украл. Натянут по самые помидоры. Жадный платит дважды. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:03

  stm написав:Раз пошла такая жара обсуждения, а новый сайт на подачу счётчика гор.воды вместо kte.kmda.gov.ua кто-то подскажет? Бойлер тоже можно выключать? 2 месяца ищу как подать гор.воду Киевэнерго, найти не могу :)


А обязательно надо подавать? Я не подаю. Мне что-то рисуют и я плачу. А что тогда я плачу? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:А обязательно надо подавать? Я не подаю. Мне что-то рисуют и я плачу. А что тогда я плачу?
не подал-по нормам
ст.11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#top
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:55

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:А обязательно надо подавать? Я не подаю. Мне что-то рисуют и я плачу. А что тогда я плачу?
не подал-по нормам
ст.11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#top

Або УК подала
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