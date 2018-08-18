Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 січ, 2022 01:28
baraka написав: Мизантрóп написав: baraka написав:
поставщику можно направить свой проект договора.
на шо дог? оферта есть на сайте.Сплатил раз-считай погодил
это да.
но потом меня перестала устраивать эта оферта. Я ж могу публичный договор этот разорвать ? Думаю, что могу.
До этого момента мыслю верно ?
Чисто логически да.
Чисто логически вы и закон всемирного тяготения также не обязаны соблюдать.
Вернее даже так, в случае его несоблюдения к суду вас будет крайне сложно привлечь.
Voistov
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Додано: Суб 29 січ, 2022 10:22
З огляду на настрої. викладу орієнтир, щоб не дай бог не пропустити -40% від мхз внаслідок тейперінгу.
А то не дай бог, не відмітимо зРадіо:-)
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Первый
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:17
Первый написав:
З огляду на настрої. викладу орієнтир, щоб не дай бог не пропустити -40% від мхз внаслідок тейперінгу.
А то не дай бог, не відмітимо зРадіо:-)
Друга половина січня 2020 року
А що це? Майнові права?
BIGor
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Додано: Суб 29 січ, 2022 13:49
BIGor написав:
А що це?
А це в ВП так люблять розписувати/роз'яснювати все в своїх каталогах, коли сідаєте до них за столик...
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:58
baraka написав: Мизантрóп написав:
на шо дог? оферта есть на сайте.Сплатил раз-считай погодил
это да.
но потом меня перестала устраивать эта оферта. Я ж могу публичный договор этот разорвать ? Думаю, что могу.
Расторг договор, тебе никто не обязан оказывать услуги. Потребил услуги без договора - украл. Натянут по самые помидоры. Жадный платит дважды.
Libo
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Libo
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:14
Libo написав:
А обязательно надо подавать? Я не подаю. Мне что-то рисуют и я плачу. А что тогда я плачу?
не подал-по нормам
ст.11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#top
Мизантрóп
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:55
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