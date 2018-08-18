Возьмем для примера Киев. При тарифе на поставку тепловой энергии 1 654,42 грн за 1 гигакалорию, 2-комнатная квартира в «хрущевке» (стандартная площадь 47 кв. м, отапливаемая – 46 кв. м) потребляет в месяц плюс-минус 0,8 гигокалории тепла. То есть платеж за тепловую энергию в среднем в этой квартире составляет, в зависимости от среднемесячных температурных коэффициентов, 1 300 – 1 600 грн. Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)», – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70-80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.Так, 15% тепла теряется из-за изношенности распределительных сетей, 5% – из-за устаревшего оборудования котельных, а кроме того – 20-30% теплового ресурса «испаряется» в воздух через старые внутридомовые сети и недостаточное утепление наружных стен.Эксперты говорят, что в то же время все эти потери теплового ресурса теплокоммунэнерго переложили на плечи жителей «хрущевок», которые платят фактически за «воздух».