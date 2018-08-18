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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9388938993909391

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:31

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vitaliian
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Возьмем для примера Киев. При тарифе на поставку тепловой энергии 1 654,42 грн за 1 гигакалорию, 2-комнатная квартира в «хрущевке» (стандартная площадь 47 кв. м, отапливаемая – 46 кв. м) потребляет в месяц плюс-минус 0,8 гигокалории тепла. То есть платеж за тепловую энергию в среднем в этой квартире составляет, в зависимости от среднемесячных температурных коэффициентов, 1 300 – 1 600 грн. Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)», – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.

Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70-80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.

Так, 15% тепла теряется из-за изношенности распределительных сетей, 5% – из-за устаревшего оборудования котельных, а кроме того – 20-30% теплового ресурса «испаряется» в воздух через старые внутридомовые сети и недостаточное утепление наружных стен.

Эксперты говорят, что в то же время все эти потери теплового ресурса теплокоммунэнерго переложили на плечи жителей «хрущевок», которые платят фактически за «воздух».https://m.glavcom.ua/ru/news/analitiki- ... 17889.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:07

  vitaliian написав:Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70-80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.


Надо ремонтировать и модернизиовать. А у нас половина не платит, считает что оно само будет ремонтироваться. Но уже есть небольшой прогресс в общественном сознании - еще несколько лет назад на этом форуме некоторые шариковы с гордостью рассказывали как они умудряяются не платить за услуги, а остальные ими восхищались и ставили им лайки. Будете больше сейчас платить - быстрее будут ремонтировать и обновлять системы, меньше в будущем будут потери и тарифы. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:12

  vitaliian написав:
Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)», – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.

.https://m.glavcom.ua/ru/news/analitiki- ... 17889.html


Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії (пао те)- 31.07
Плата за абонентське обслуговування з постачання гарячої води (пао гв) - 35.19
Абонентське обслуговування ХВ - 23,52
+ Обслуживания счетчиков 1 раз в 3 мес ... по одному дому с ОСББ ..
по второму дому , тоже ОСББ - ничего , общая платежка ,как и была ранее ...
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  zРадио написав:
  BIGor написав:А що це? Майнові права?


Еще прикольно выглядят каляки-маляки, непонятно чьего авроства, но выдаваемые за пруф :mrgreen: Практики в своем духе

PS: Первый, на сарае тоже от руки написано "#уй", но внутри - дрова



😂😂😂

Ти ржачний


Зайка, тут крім тебе і деяких твоїх послідувачів, х*й ніхто не пише
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