Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Возьмем для примера Киев. При тарифе на поставку тепловой энергии 1 654,42 грн за 1 гигакалорию, 2-комнатная квартира в «хрущевке» (стандартная площадь 47 кв. м, отапливаемая – 46 кв. м) потребляет в месяц плюс-минус 0,8 гигокалории тепла. То есть платеж за тепловую энергию в среднем в этой квартире составляет, в зависимости от среднемесячных температурных коэффициентов, 1 300 – 1 600 грн. Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)», – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.
Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70-80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.
Так, 15% тепла теряется из-за изношенности распределительных сетей, 5% – из-за устаревшего оборудования котельных, а кроме того – 20-30% теплового ресурса «испаряется» в воздух через старые внутридомовые сети и недостаточное утепление наружных стен.
vitaliian написав:Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70-80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.
Надо ремонтировать и модернизиовать. А у нас половина не платит, считает что оно само будет ремонтироваться. Но уже есть небольшой прогресс в общественном сознании - еще несколько лет назад на этом форуме некоторые шариковы с гордостью рассказывали как они умудряяются не платить за услуги, а остальные ими восхищались и ставили им лайки. Будете больше сейчас платить - быстрее будут ремонтировать и обновлять системы, меньше в будущем будут потери и тарифы.
Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)», – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.
Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії (пао те)- 31.07 Плата за абонентське обслуговування з постачання гарячої води (пао гв) - 35.19 Абонентське обслуговування ХВ - 23,52 + Обслуживания счетчиков 1 раз в 3 мес ... по одному дому с ОСББ .. по второму дому , тоже ОСББ - ничего , общая платежка ,как и была ранее ...