Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Возьмем для примера Киев. При тарифе на поставку тепловой энергии 1 654,42 грн за 1 гигакалорию, 2-комнатная квартира в «хрущевке» (стандартная площадь 47 кв. м, отапливаемая – 46 кв. м) потребляет в месяц плюс-минус 0,8 гигокалории тепла. То есть платеж за тепловую энергию в среднем в этой квартире составляет, в зависимости от среднемесячных температурных коэффициентов, 1 300 – 1 600 грн. Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)», – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.
Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70-80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.
Так, 15% тепла теряется из-за изношенности распределительных сетей, 5% – из-за устаревшего оборудования котельных, а кроме того – 20-30% теплового ресурса «испаряется» в воздух через старые внутридомовые сети и недостаточное утепление наружных стен.
vitaliian написав:Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70-80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.
Надо ремонтировать и модернизиовать. А у нас половина не платит, считает что оно само будет ремонтироваться. Но уже есть небольшой прогресс в общественном сознании - еще несколько лет назад на этом форуме некоторые шариковы с гордостью рассказывали как они умудряяются не платить за услуги, а остальные ими восхищались и ставили им лайки. Будете больше сейчас платить - быстрее будут ремонтировать и обновлять системы, меньше в будущем будут потери и тарифы.
Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)», – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.
Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії (пао те)- 31.07 Плата за абонентське обслуговування з постачання гарячої води (пао гв) - 35.19 Абонентське обслуговування ХВ - 23,52 + Обслуживания счетчиков 1 раз в 3 мес ... по одному дому с ОСББ .. по второму дому , тоже ОСББ - ничего , общая платежка ,как и была ранее ...
hume написав:Попались на глаза квитанции от декабря 15ого года. В среднем сантехника прибавила от 80%до 120%. Конлеры тоже прибавили около 80%-130%, в уе естественно В общем смысла в ремонтах, особенно под аренду, нет. С 2014 года стоимость ремонтов растет - кчество падает. Дошло до того, что ремонт в 2019 году в однушке обошёлся в 70% от ремонта 2014ого года. Только в 2014 году ремонт был в квартире, которая была в 2 раза больше и качество было намного выше.
Да, качество падает. Создается впечатление, что если платить в 3 раза больше, чем просят - всё равно качества не получишь. Не умеют. Те кто умел выехали даже не в Польшу, а подальше.
1.И передают оттуда привет - киевским метрам. Ведь многие теперь хотят осесть в Польше,а семьи уже перетащили. Не имею ввиду естественно сборщиков помидоров, но кто поквалифицированее
2.С мастерами сейчас сложно, в прошлом году надо было не полностью,но что то переделать в квартире родственников. Побоялся брать со стороны. Ждал своих. Два года почти очередь, ну от таке.
3.Да,можно заплатить втридорога и получить мешок проблем.
4.Единственный выход как то в приемлемые рамки вложиться в ремонте - тупо искать нестандартные решения. Так, в Эпике имел раньше 15-25%,пару лет назад. Потом они даже вдов атошников перевели с карточки 15% на 7%, им все мало. Зато скоро в деревнях Эпики начнут открывать,до райцентров - уже вроде на подходе. Ну так вот таки взял у них 10% честной выгоды.Неплохо. Прибалт мебель брал со склада.Ее сейчас естонец частично под Львовом делает и там есть выставка того нового,что распродают, подобрал супер то,что мне надо вышло -минус почти в 2 раза от цены Трех слонов,реально то,что стоит в ТЦ 60 штук грн. взял за 30 с доставкой, та же модель. Всю сантехнику с оптового склада - как я писал 35-40% от цены Епика,там на любой кошелек и чехи,и испанцы,и немцы,и даже швейцарцы.Но - почти задаром. Все остальное также - жесткий торг с тем,кто имеет права на эксклюзивную скидку.
5.Ну а прайс да,что на покупку,что на ремонт - даст ист фантастиш. С девальвацией гривны - импорт материалы понятно подорожают, но метры обвалятся.а мастера хотя бы скорректируются, не все могут на поляки,а тем более на немцы свалить по личным обстоятельствам.
Ну а 1800, 1200, 1000, и даже 700-800 - фиг его знает стоит ли оно так вкладываться тут, где качество жизни еще долго, а точнее -судя по всему навсегда, не будет сравнимо с развитыми экономиками.
Можно получать удовольствие от жизни и с ремонтом попроще. Не разве ? Главное фантазию включить и креатив. Хотя есть и априори безалтернативные вещи - немецкая техника и сантехника. Это как дышать, без этого никак,а остальное можно соптимизировать.
Никогда не задавался мыслью где сделана техника и сантехника