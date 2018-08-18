Автор77 написав:

UA написав: hume написав: Попались на глаза квитанции от декабря 15ого года. В среднем сантехника прибавила от 80%до 120%. Конлеры тоже прибавили около 80%-130%, в уе естественно В общем смысла в ремонтах, особенно под аренду, нет. С 2014 года стоимость ремонтов растет - кчество падает. Дошло до того, что ремонт в 2019 году в однушке обошёлся в 70% от ремонта 2014ого года. Только в 2014 году ремонт был в квартире, которая была в 2 раза больше и качество было намного выше. Попались на глаза квитанции от декабря 15ого года. В среднем сантехника прибавила от 80%до 120%. Конлеры тоже прибавили около 80%-130%, в уе естественно В общем смысла в ремонтах, особенно под аренду, нет. С 2014 года стоимость ремонтов растет - кчество падает. Дошло до того, что ремонт в 2019 году в однушке обошёлся в 70% от ремонта 2014ого года. Только в 2014 году ремонт был в квартире, которая была в 2 раза больше и качество было намного выше.

Да, качество падает.

Создается впечатление, что если платить в 3 раза больше, чем просят - всё равно качества не получишь. Не умеют.

Те кто умел выехали даже не в Польшу, а подальше. Да, качество падает.Создается впечатление, что если платить в 3 раза больше, чем просят - всё равно качества не получишь. Не умеют.Те кто умел выехали даже не в Польшу, а подальше.

1.И передают оттуда привет - киевским метрам. Ведь многие теперь хотят осесть в Польше,а семьи уже перетащили.Не имею ввиду естественно сборщиков помидоров, но кто поквалифицированее2.С мастерами сейчас сложно, в прошлом году надо было не полностью,но что то переделать в квартире родственников. Побоялся брать со стороны. Ждал своих.Два года почти очередь, ну от таке.3.Да,можно заплатить втридорога и получить мешок проблем.4.Единственный выход как то в приемлемые рамки вложиться в ремонте - тупо искать нестандартные решения.Так, в Эпике имел раньше 15-25%,пару лет назад.Потом они даже вдов атошников перевели с карточки 15% на 7%, им все мало.Зато скоро в деревнях Эпики начнут открывать,до райцентров - уже вроде на подходе.Ну так вот таки взял у них 10% честной выгоды.Неплохо.Прибалт мебель брал со склада.Ее сейчас естонец частично под Львовом делает и там есть выставка того нового,что распродают, подобрал супер то,что мне надо вышло -минус почти в 2 раза от цены Трех слонов,реально то,что стоит в ТЦ 60 штук грн. взял за 30 с доставкой, та же модель.Всю сантехнику с оптового склада - как я писал 35-40% от цены Епика,там на любой кошелек и чехи,и испанцы,и немцы,и даже швейцарцы.Но - почти задаром.Все остальное также - жесткий торг с тем,кто имеет права на эксклюзивную скидку.5.Ну а прайс да,что на покупку,что на ремонт - даст ист фантастиш.С девальвацией гривны - импорт материалы понятно подорожают, но метры обвалятся.а мастера хотя бы скорректируются, не все могут на поляки,а тем более на немцы свалить по личным обстоятельствам.Ну а 1800, 1200, 1000, и даже 700-800 - фиг его знает стоит ли оно так вкладываться тут,где качество жизни еще долго, а точнее -судя по всему навсегда, не будет сравнимо с развитыми экономиками.Можно получать удовольствие от жизни и с ремонтом попроще. Не разве ?Главное фантазию включить и креатив.Хотя есть и априори безалтернативные вещи - немецкая техника и сантехника.Это как дышать, без этого никак,а остальное можно соптимизировать.