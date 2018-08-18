Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подорожала кукуруза и олия - ВВП выросло? Что там в натуральном выражении? Полный провал с ВВП? Пример, если застройщик вместо двух квартир построит одну и продаст в два раза дороже - ВВП в натуральном выражении вырастет?
ВВП за 2021-й еще считается. Публикация результатов - 11-го марта. Предв. оценка - 195 млрд долларов. Реальный рост (в постоянных ценах) ≈3% против падения на 4% в 2020-м. Т.е. (1 - 4%) * (1 + 3%) = 98,9% от уровня 2019-го, что является очень слабым показателем (например, Польша в 2020-м потеряла 2,7%, а в 2021-м выросла на 5,2%, таким образом имеет на сегодня 102,4% от уровня 2019-го).
Это к вопросу объективности информации, подаваемой растишками
PS: высокий дефлятор опасен скорой девальвацией, возвращающей размер долларового ВВП к своим нормальным уровням, или даже ниже них. В 2009-м - первое, в 2015-м - второе. О причинах взлета выше уже написал BIGor, поэтому повторяться не буду
BIGor написав:Подорожала кукуруза и олия - ВВП выросло? Что там в натуральном выражении? Полный провал с ВВП? Пример, если застройщик вместо двух квартир построит одну и продаст в два раза дороже - ВВП в натуральном выражении вырастет?
Прежде, чем сказать такую глупость, надо было сначала познакомиться с методикой расчета ВВП.
zРадио написав:ВВП за 2021-й еще считается. Публикация результатов - 11-го марта. Предв. оценка - 195 млрд долларов. Реальный рост (в постоянных ценах) ≈3% против падения на 4% в 2020-м. Т.е. (1 - 4%) * (1 + 3%) = 98,9% от уровня 2019-го, что является очень слабым показателем (например, Польша в 2020-м потеряла 2,7%, а в 2021-м выросла на 5,2%, таким образом имеет на сегодня 102,4% от уровня 2019-го).
Это к вопросу объективности информации, подаваемой растишками
PS: высокий дефлятор опасен скорой девальвацией, возвращающей размер долларового ВВП к своим нормальным уровням, или даже ниже них. В 2009-м - первое, в 2015-м - второе. О причинах взлета выше уже написал BIGor, поэтому повторяться не буду