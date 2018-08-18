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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9389939093919392

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:45

  Libo написав:Україна показала рекордний ВВП

Український валовий внутрішній продукт виріс до $200 млрд 2021 року.
Таку заяву зробив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Як зазначив заступник міністра, 1991 року рівень ВВП становив $154 млрд.
Нагадаємо, Світовий банк представив прогноз на 2022 рік, згідно з яким ВВП України зросте не на 3,5%, а на 3,2%.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomi ... rdnyj-vvp/

Подорожала кукуруза и олия - ВВП выросло? Что там в натуральном выражении? Полный провал с ВВП?
Пример, если застройщик вместо двух квартир построит одну и продаст в два раза дороже - ВВП в натуральном выражении вырастет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10

ВВП за 2021-й еще считается. Публикация результатов - 11-го марта. Предв. оценка - 195 млрд долларов. Реальный рост (в постоянных ценах) ≈3% против падения на 4% в 2020-м. Т.е. (1 - 4%) * (1 + 3%) = 98,9% от уровня 2019-го, что является очень слабым показателем (например, Польша в 2020-м потеряла 2,7%, а в 2021-м выросла на 5,2%, таким образом имеет на сегодня 102,4% от уровня 2019-го).

Это к вопросу объективности информации, подаваемой растишками

PS: высокий дефлятор опасен скорой девальвацией, возвращающей размер долларового ВВП к своим нормальным уровням, или даже ниже них. В 2009-м - первое, в 2015-м - второе. О причинах взлета выше уже написал BIGor, поэтому повторяться не буду
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:23

  BIGor написав:Подорожала кукуруза и олия - ВВП выросло? Что там в натуральном выражении? Полный провал с ВВП?
Пример, если застройщик вместо двух квартир построит одну и продаст в два раза дороже - ВВП в натуральном выражении вырастет?


Прежде, чем сказать такую глупость, надо было сначала познакомиться с методикой расчета ВВП. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:26

  zРадио написав:ВВП за 2021-й еще считается. Публикация результатов - 11-го марта. Предв. оценка - 195 млрд долларов. Реальный рост (в постоянных ценах) ≈3% против падения на 4% в 2020-м. Т.е. (1 - 4%) * (1 + 3%) = 98,9% от уровня 2019-го, что является очень слабым показателем (например, Польша в 2020-м потеряла 2,7%, а в 2021-м выросла на 5,2%, таким образом имеет на сегодня 102,4% от уровня 2019-го).

Это к вопросу объективности информации, подаваемой растишками

PS: высокий дефлятор опасен скорой девальвацией, возвращающей размер долларового ВВП к своим нормальным уровням, или даже ниже них. В 2009-м - первое, в 2015-м - второе. О причинах взлета выше уже написал BIGor, поэтому повторяться не буду


Я так і знав що 200 млрд ВВП це пздц кржн.

А який сигнал для кржн 180 млрд ВВП?
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:36

  Первый написав:А який сигнал для кржн 180 млрд ВВП?


Такой, что ВВП 180 млрд отмечался в 2008-м и 2013-м, после чего происходили сильные обвалы, на КРЖН отражавшиеся еще хуже, чем на долларовом ВВП.

Повторяю для профанов в экономике - высокая дивергенция между номинальным и реальным ВВП обязательно корректируется
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 14:24

  zРадио написав:
  Первый написав:А який сигнал для кржн 180 млрд ВВП?


Такой, что ВВП 180 млрд отмечался в 2008-м и 2013-м, после чего происходили сильные обвалы, на КРЖН отражавшиеся еще хуже, чем на долларовом ВВП.

Повторяю для профанов в экономике - высокая дивергенция между номинальным и реальным ВВП обязательно корректируется


если я правильно понимаю, то номинальное - это в текущих ценах, а реальное - это скорректированное с учётом инфляции (делённое на дефлятор), верно ?

другими словами - корректируется если инфляция слишком вырвалась вперёд?
baraka
 
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