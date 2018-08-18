Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вот именно - тебя надо тут забанить навсегда бо кроме хамства, провокаций и тупых манипуляций по теме этой ветки сколько нибудь полезной инфы от тебя - 0,000
От чьего имени ты говоришь - риелторов, застройщиков, построителей "сложных юридических схем" приватизации? На форуме существует объективная система оценки полезности контента. У меня с этим проблем нет, в отличие от тебя и всего вашего объединения т.н. практиков, за которыми может (имхо"скрываться партизанский маркетинг интересантов спекуляций с недвижимостью
Первый написав:Взагалі анекдот. Сам написав в сторону мене що Я «профан», а тепер виявляється що якщо інший тебе ж цитує, то це порушення.
Это не я тебя назвал профаном, а ты себя. Внимательно перечитай - у меня открытое обращение. Ты сам отозвался
kingkongovets написав:вот именно - тебя надо тут забанить навсегда бо кроме хамства, провокаций и тупых манипуляций по теме этой ветки сколько нибудь полезной инфы от тебя - 0,000
От чьего имени ты говоришь - риелторов, застройщиков, построителей "сложных юридических схем" приватизации? На форуме существует объективная система оценки полезности контента. У меня с этим проблем нет, в отличие от тебя и всего вашего объединения т.н. практиков, за которыми может скрываться партизанский маркетинг интересантов спекуляций с недвижимостью
правильно - как только тебя начинают тыкать моськой в тот бред, который ты тут наплел ты тут же начинаешь клеить ярлыки и елозить жопой
зы: «обьективная система оценок» - это ты про свои лайки и медальки?)
zРадио написав:Если долларая инфляция в Украине сильно оторвалась от долларовой инфляции в мире, т.е. не-экспортная часть ВВП ситуативно переоценена.
Реальный ВВП за 2 года упал примерно на 1%, номинальный в долларах - увеличился на 30%. Пузырь не заметить трудно, но на онлайновых околотках растишек, как известно, своя атмосфера. Причем это касается не только КРЖН - среди валютчиков тоже "конформистов" хватает. Там есть и более колоритные персонажи. Ну вы в курсе
я правильно понимаю, что первопричина этого в том, что рост печати денег опережает рост производства (который отрицательный) в Украине ? То есть, Украина за последние годы напечатала слишком много красивой, необеспеченной товаром ?
Востаннє редагувалось baraka в Нед 30 січ, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:правильно - как только тебя начинают тыкать моськой в тот бред, который ты тут наплел ты тут же начинаешь клеить ярлыки и елозить жопой
Это ты что-ли тыкаешь? По сути вопроса (о котором провокаторы срача, включая тебя, уже и не вспомнят) ты не сказал ни слова, ни буквы
kingkongovets написав:зы: «обьективная система оценок» - это ты про свои лайки и медальки?) ипать ты жалкое
Ипать ты глупое - я об интересе к обсуждению поднятых вопросов. Посмотри на свою реакцию, и на реакцию baraka. Ты - бычишься, он - дискутирует
еще раз - прогнозы и влажные фантазии тебя, бараки и прочих теоретиков интересуют только таких же балаболов как и вы сами реальность давно показала насколько ей на ваши, да и чьи то другие прогнозы насрать как и на ваши графики и индексы
а шо касается тыкания моськой - так человеку, прогнозировавшему весной 20го падение недвиги на 1,5% на протяжении 18-30 месяцев до -20/40%% и до сих пор отрицающего рост в 20м стоило бы просто промолчать
если бы ты действительно умел видеть будущее - ты бы на этом зарабатывал, а не позорился на форумах со своими «прогнозами», зрадио
Первый написав: Просто ти на біле ЗАВЖДИ кажеш чорне. От і вся історія. Я впевнений, що за весь час твоєї роботи на форумі ти жодного разу не оцінив біле як біле. 150 млрд доларів ВВП тобою оцінювалися як пздц кржн. 140, 120, 90? Впевнений що оцінка б не змінилася.
У тебе люба інтерпретація позитивної інформації закінчується негативом. В прямому сенсі будь-яка. Але ж за 4 поки країна не вмерла,і розвивається., а твої оцінки поховали її ще років 2 тому.
Я оцінюю вищий доларовий ВВП як позитив. І не тільки для кржн, а для всіх, хоча мабудь за виключенням працівників ольгіно.
рекомендую посмотреть на динамику долларового ВВП - резкие немотивированные ростом натуральных показателей взлеты ВСЕГДА приводят к обвалу. Поэтому позитив этот (который никто не отрицает) недолговечен
baraka написав:я правильно понимаю, что первопричина этого в том, что рост печати денег опережает рост производства (который отрицательный) в Украине ? То есть, Украина за последние годы напечатала слишком много красивой, необеспеченной товаром ?
Такая взаимосвязь необязательна. В 2012-2013 гг монетизация экономики была низкой. Т.е. денежная масса может и не опережать товарную. Первопричина, ИМХО, в том, что корректно посчитать долларовую стоимость неэкспортной части произведенного продукта невозможно (а она - доминирующая и может достигать 70-75% от оценочного долларового ВВП).
Приведу далекую, но уместную аналогию. Если у публичной компании доля свободно-обращающихся акций (т.н. free float) составляет 10%, а объем проторговки за сессию - 1% от биржевой капитализации, это не значит, что разогнав стоимость акций на 100%, компания становится вдвое дороже. Это всего лишь значит, что на узком рынке удачная конъюнктура способствовала росту эфемерной оценки.
Так, рост реальных долларовых цен на кукуруку (спасибо sequence за этот остроумный собирательный образ) стимулирует рост виртуальных долларовых цен на недвижимость, локальный труд, услуги и прочее, что не имеет валютного эквивалента за пределами страны)
Первый написав:Анекдот. А хтось каже що вічний? 2006 року був масимальний. Повинен був впасти? Але не впав. 2005 був максимальний. Повинен був впасти - не впав. 2007 року був максимальний - не впав.
Це як хбгафа - скоро всьому капец. Шоб точно вгадати. Але це НЕ ПРОГНОЗ. Це просте нагнітання негативу. Все. Можливо пальчик болить? (Цитата з анекдоту).
Ты доанекдотился до того, что продать по ценам октября не можешь, хотя тебя предупрежали, что это неизбежно в пределах временного интервала, а не когда-нибудь.
И тень на плетень не наводи с 2005-2008 гг. Ладно уже, что ты понимания о сроках сворачивания денежного стимулирования не имел. Это непросто. Но то, что ты по свершившемуся факту отрицаешь происходящее, говорит о том, что у тебя и цели разобраться нет. Так в чем цель - поведай