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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9391939293939394

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:48

  zРадио написав:
  Первый написав:Анекдот. А хтось каже що вічний? 2006 року був масимальний. Повинен був впасти? Але не впав. 2005 був максимальний. Повинен був впасти - не впав. 2007 року був максимальний - не впав.

Це як хбгафа - скоро всьому капец. Шоб точно вгадати. Але це НЕ ПРОГНОЗ. Це просте нагнітання негативу. Все.
Можливо пальчик болить? (Цитата з анекдоту).


Ты доанекдотился до того, что продать по ценам октября не можешь, хотя тебя предупрежали, что это неизбежно в пределах временного интервала, а не когда-нибудь.

И тень на плетень не наводи с 2005-2008 гг. Ладно уже, что ты понимания о сроках сворачивания денежного стимулирования не имел. Это непросто. Но то, что ты по свершившемуся факту отрицаешь происходящее, говорит о том, что у тебя и цели разобраться нет. Так в чем цель - поведай

Гарно ти злився по максимумах 2055, 2006, 2007:-)
Нагадай плз. Що Я зараз хочу продати?
Писав що хочу купити. Поки не можу. Думаю Всі поховалися через пу. Зверни увагу не зливають, п поховалися.

Отрицаеш происходящее Ти.
Первый
 
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