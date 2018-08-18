zРадио написав:Первый написав:Анекдот. А хтось каже що вічний? 2006 року був масимальний. Повинен був впасти? Але не впав. 2005 був максимальний. Повинен був впасти - не впав. 2007 року був максимальний - не впав.
Це як хбгафа - скоро всьому капец. Шоб точно вгадати. Але це НЕ ПРОГНОЗ. Це просте нагнітання негативу. Все.
Можливо пальчик болить? (Цитата з анекдоту).
Ты доанекдотился до того, что продать по ценам октября не можешь, хотя тебя предупрежали, что это неизбежно в пределах временного интервала, а не когда-нибудь.
И тень на плетень не наводи с 2005-2008 гг. Ладно уже, что ты понимания о сроках сворачивания денежного стимулирования не имел. Это непросто. Но то, что ты по свершившемуся факту отрицаешь происходящее, говорит о том, что у тебя и цели разобраться нет. Так в чем цель - поведай
Гарно ти злився по максимумах 2055, 2006, 2007:-)
Нагадай плз. Що Я зараз хочу продати?
Писав що хочу купити. Поки не можу. Думаю Всі поховалися через пу. Зверни увагу не зливають, п поховалися.
Отрицаеш происходящее Ти.