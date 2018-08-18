Додано: Нед 30 січ, 2022 16:47

zРадио написав: kingkongovets написав: правильно - как только тебя начинают тыкать моськой в тот бред, который ты тут наплел ты тут же начинаешь клеить ярлыки и елозить жопой

правильно - как только тебя начинают тыкать моськой в тот бред, который ты тут наплел ты тут же начинаешь клеить ярлыки и елозить жопой



Это ты что-ли тыкаешь? По сути вопроса (о котором провокаторы срача, включая тебя, уже и не вспомнят) ты не сказал ни слова, ни буквы



kingkongovets написав: зы:

«обьективная система оценок» - это ты про свои лайки и медальки?)

ипать ты жалкое зы:«обьективная система оценок» - это ты про свои лайки и медальки?)ипать ты жалкое



Ипать ты глупое - я об интересе к обсуждению поднятых вопросов. Посмотри на свою реакцию, и на реакцию baraka. Ты - бычишься, он - дискутирует Это ты что-ли тыкаешь? По сути вопроса (о котором провокаторы срача, включая тебя, уже и не вспомнят) ты не сказал ни слова, ни буквыИпать ты глупое - я об интересе к обсуждению поднятых вопросов. Посмотри на свою реакцию, и на реакцию. Ты - бычишься, он - дискутирует

еще раз - прогнозы и влажные фантазии тебя, бараки и прочихтеоретиков интересуют только таких же балаболов как и вы самиреальность давно показала насколько ей на ваши, да и чьи то другие прогнозы насратькак и на ваши графики и индексыа шо касается тыкания моськой - так человеку, прогнозировавшему весной 20го падение недвиги на 1,5% на протяжении 18-30 месяцев до -20/40%% и до сих пор отрицающего рост в 20м стоило бы просто промолчатьесли бы ты действительно умел видеть будущее - ты бы на этом зарабатывал, а не позорился на форумах со своими «прогнозами», зрадио