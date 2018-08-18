Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:29
stas_rst написав:
Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці
знайдено в просторах на минулому тижні
Я не пойняв, шо з дверима? Якийсь похабний фотошоп
Faceless
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:41
Faceless написав: stas_rst написав:
Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці
знайдено в просторах на минулому тижні
Я не пойняв, шо з дверима? Якийсь похабний фотошоп
санузлы похоже с полами +100
Мизантрóп
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:45
zРадио написав:
проторговки
можно ли риелторов которые любят обсуждать торговлю недвижимостью тоже считать проторговками?
vitaliian
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:51
Faceless написав: stas_rst написав:
Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці
знайдено в просторах на минулому тижні
Я не пойняв, шо з дверима? Якийсь похабний фотошоп
Реальна фото реальної квартири на продаж. Соррі, адресу не зберіг, але сміявся довго. Фото спеціально зберіг для форуму. Там обоіна надірвана на рівні підлоги - як нівелір
stas_rst
Повідомлень: 1915
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Подякували: 398 раз.
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