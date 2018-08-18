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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9391939293939394

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

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stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

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Я не пойняв, шо з дверима? Якийсь похабний фотошоп
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:41

  Faceless написав:
stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

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Я не пойняв, шо з дверима? Якийсь похабний фотошоп

санузлы похоже с полами +100
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:45

  zРадио написав:проторговки
можно ли риелторов которые любят обсуждать торговлю недвижимостью тоже считать проторговками?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

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Я не пойняв, шо з дверима? Якийсь похабний фотошоп
Реальна фото реальної квартири на продаж. Соррі, адресу не зберіг, але сміявся довго. Фото спеціально зберіг для форуму. Там обоіна надірвана на рівні підлоги - як нівелір :)
stas_rst
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