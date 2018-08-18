Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав: ремонт по техническому дизайну Алексея Земскова. Видно же по красивому узлу примыкания наличника и угла.
наличник подрезали отлично но штукатуры с ОЛХ с "многоуровневым контролем" накосячили кстати уверен что у Земскова был прописан и плинтус высотой 200мм в цвет наличника но владельцы решили сэкономить а вот свет и электрику отлично сделали, сразу видно что по проекту)
BIGor написав:Подорожала кукуруза и олия - ВВП выросло? Что там в натуральном выражении? Полный провал с ВВП? Пример, если застройщик вместо двух квартир построит одну и продаст в два раза дороже - ВВП в натуральном выражении вырастет?
Прежде, чем сказать такую глупость, надо было сначала познакомиться с методикой расчета ВВП.
Какая именно методика тебе надо? Насколько я слышал, их как минимум 4. Иными словами, какой ВВП надо - такой и можно нарисовать.