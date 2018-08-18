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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9391939293939394

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ремонт от ДБК
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:03

  stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

Зображення

Вы что сантехкабину не видели?
Во многих панельльных проектах уровень пола в санузлах выше.
Примыкание наличника к плинтусу не иначе как дизайнер обыграл.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:09

UA ремонт по техническому дизайну Алексея Земскова. Видно же по красивому узлу примыкания наличника и угла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:08

  airmax78 написав: ремонт по техническому дизайну Алексея Земскова. Видно же по красивому узлу примыкания наличника и угла.

наличник подрезали отлично но штукатуры с ОЛХ с "многоуровневым контролем" накосячили
кстати уверен что у Земскова был прописан и плинтус высотой 200мм в цвет наличника но владельцы решили сэкономить
а вот свет и электрику отлично сделали, сразу видно что по проекту)
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:13

  UA написав:
  stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

Зображення

Вы что сантехкабину не видели?
Во многих панельльных проектах уровень пола в санузлах выше.
Примыкание наличника к плинтусу не иначе как дизайнер обыграл.

В моей арендной трешке это выглядит так:Зображення
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:59

  Libo написав:
  BIGor написав:Подорожала кукуруза и олия - ВВП выросло? Что там в натуральном выражении? Полный провал с ВВП?
Пример, если застройщик вместо двух квартир построит одну и продаст в два раза дороже - ВВП в натуральном выражении вырастет?


Прежде, чем сказать такую глупость, надо было сначала познакомиться с методикой расчета ВВП. :?


Какая именно методика тебе надо?
Насколько я слышал, их как минимум 4.
Иными словами, какой ВВП надо - такой и можно нарисовать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Насколько я слышал, их как минимум 4.
Иными словами, какой ВВП надо - такой и можно нарисовать.

Да нет, разные методики не дают разные значения ВВП
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:12

  Faceless написав:
  rjkz написав:Насколько я слышал, их как минимум 4.
Иными словами, какой ВВП надо - такой и можно нарисовать.

Да нет, разные методики не дают разные значения ВВП


Может быть.
Это не мои слова и не мое мнение.
rjkz
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