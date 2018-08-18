RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9392939393949395>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ремонт от ДБК
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7163
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:03

  stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

Зображення

Вы что сантехкабину не видели?
Во многих панельльных проектах уровень пола в санузлах выше.
Примыкание наличника к плинтусу не иначе как дизайнер обыграл.
UA
 
Повідомлень: 6430
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 1512 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:09

UA ремонт по техническому дизайну Алексея Земскова. Видно же по красивому узлу примыкания наличника и угла.
airmax78
 
Повідомлень: 40199
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:08

  airmax78 написав: ремонт по техническому дизайну Алексея Земскова. Видно же по красивому узлу примыкания наличника и угла.

наличник подрезали отлично но штукатуры с ОЛХ с "многоуровневым контролем" накосячили
кстати уверен что у Земскова был прописан и плинтус высотой 200мм в цвет наличника но владельцы решили сэкономить
а вот свет и электрику отлично сделали, сразу видно что по проекту)
Прохожий
 
Повідомлень: 12677
З нами з: 05.06.13
Подякував: 839 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:13

  UA написав:
  stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

Зображення

Вы что сантехкабину не видели?
Во многих панельльных проектах уровень пола в санузлах выше.
Примыкание наличника к плинтусу не иначе как дизайнер обыграл.

В моей арендной трешке это выглядит так:Зображення
Bolt
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:59

  Libo написав:
  BIGor написав:Подорожала кукуруза и олия - ВВП выросло? Что там в натуральном выражении? Полный провал с ВВП?
Пример, если застройщик вместо двух квартир построит одну и продаст в два раза дороже - ВВП в натуральном выражении вырастет?


Прежде, чем сказать такую глупость, надо было сначала познакомиться с методикой расчета ВВП. :?


Какая именно методика тебе надо?
Насколько я слышал, их как минимум 4.
Иными словами, какой ВВП надо - такой и можно нарисовать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12734
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6592 раз.
Подякували: 3652 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Насколько я слышал, их как минимум 4.
Иными словами, какой ВВП надо - такой и можно нарисовать.

Да нет, разные методики не дают разные значения ВВП
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31105
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 7463 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 00:12

  Faceless написав:
  rjkz написав:Насколько я слышал, их как минимум 4.
Иными словами, какой ВВП надо - такой и можно нарисовать.

Да нет, разные методики не дают разные значения ВВП


Может быть.
Это не мои слова и не мое мнение.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12734
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6592 раз.
Подякували: 3652 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:13

  Bolt написав:
  UA написав:
  stas_rst написав:Пропоную обговорити концептуальні плінтуси відкритого монтажу. уявляю, скільки гостей наіпнулось фейсом об унітаз по п"яній лавочці :) знайдено в просторах на минулому тижні :)

Зображення

Вы что сантехкабину не видели?
Во многих панельльных проектах уровень пола в санузлах выше.
Примыкание наличника к плинтусу не иначе как дизайнер обыграл.

В моей арендной трешке это выглядит так:Зображення

Теж фігово дивиться - треба було теж знизу налічник дати, а не плінтус ліпити.
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 31 січ, 2022 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 18.03.21
Подякував: 87 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:14

Дивно. «визначні» форумчани автор 77 і феодал пропали…
Первый
 
Повідомлень: 16681
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9392939393949395>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2172, 2173, 2174
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21739 4983934
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 22:36
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 80, 81, 82
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
811 1262267
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 20:47
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 31654
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.