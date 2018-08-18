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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9392939393949395

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 151
1. Не вище 900
15%
23
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
15
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
22
6. 1401 - 1500
15%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:19

Re: Восени начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То що тепер - курс долара розвернувся і знову нереальне падіння цін на РН відкладається до осені?
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:20

  Первый написав:Дивно. «визначні» форумчани автор 77 і феодал пропали…

забанили Аватара
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